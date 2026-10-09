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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعادة محاكمة 3 متهمين في قضية داعش الطالبية.. غدا

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوي، غدا السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، المرافعة في إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية رقم 21498 لسنة 2024، جنايات الطالبية، والمعروفة بخلية داعش الطالبية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في الفترة من عام 2015 وحتي 13 نوفمبر 2022، تخابر المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث القياديين بتنظيم داعش، وأسس المتهم  قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس "جماعة الجيش الحر".

وأضافت التحقيقات التحاق المتهمين الثاني والثالث وهما مصريان بجماعة داعش التي تتخذ من الإرهاب والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الرابع والخامس تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

محكمة جنايات مستأنف إرهاب مجمع محاكم بدر إعادة محاكمة 3 متهمين خلية داعش الطالبية إرهاب

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