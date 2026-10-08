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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يقتحم منازل ويعتدي على فلسطينيين.. إصابات في الخليل ونابلس ورام الله

اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشمال الخليل
اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي جنوب وشمال الخليل
أ ش أ

أصيب رجل فلسطيني، اليوم الخميس، بجروح بالوجه جراء إصابته بقنبلة صوتية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، باتجاه الفلسطينيين في مخيم الفوار جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيبت سيدة فلسطينية برضوض وكدمات، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها خلال مداهمة منزل نجلها في بيت أمر شمال الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين في النقطة العسكرية المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب مدخل مخيم الفوار، أغلقوا مدخل المخيم ومنعوا الفلسطينيين من الدخول أو الخروج، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين، ما أدى الى إصابة فلسطيني (40 عاما) بقنبلة صوتية في الوجه، نقل على إثرها بواسطة طواقم الإسعاف الى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة عصيدة في بيت أمر، شمال الخليل، وداهمت منزل الفلسطيني وليد صبارنة، وقامت بتفتيشه وتعمدت تدمير محتوياته، قبل أن تعتدي بالضرب على والدته بهيجة اخليل (65 عاما) وتنكل بها، ما أدى إلى إصابتها برضوض وكدمات، نقلت على إثرها بواسطة طواقم الإسعاف إلى المستشفى.

كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

من ناحية ثانية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال قرية أوصرين جنوب نابلس، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق، وفقا لمصادر محلية.

وفي شرق نابلس، نصب مستوطنون بيوتا متنقلة، ووضعوا معدات بناء في أراضي الفلسطينيين بقرية سالم، شرق نابلس، بحماية قوات الاحتلال، بهدف الاستيلاء على الأراضي وإقامة بؤرة جديدة في المكان، ما يعني اعتداءات متكررة للمستوطنين في القرية ومحيطها، بحسب مصادر محلية.

هذا فيما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم حاجزا عسكريا طيار عند المدخل الغربي لقرية عين يبرود شرق رام الله، مع تفتيش المركبات والتدقيق في هويات الفلسطينيين، وفقا لمصادر محلية

فلسطيني إصابته بقنبلة قوات الاحتلال الإسرائيلي

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