عبده مباشر يكشف كواليس التحرك المصري لإغلاق باب المندب قبل حرب أكتوبر

كشف المؤرخ العسكري عبده مباشر جانبًا من الكواليس التي سبقت اندلاع حرب أكتوبر 1973، مؤكدًا أنه كان على دراية بموعد الحرب قبل وقوعها بفترة، مستندًا إلى علاقته الوثيقة بالمؤسسة العسكرية.

وقال مباشر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أبلغ الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، الذي كان على صلة وثيقة بالقيادة السياسية في هذا الوقت، بوجود قطع بحرية مصرية تتحرك في اتجاه بورسودان.

وتابع أن هيكل لم يتعامل مع المعلومة باعتبارها مؤكدة في البداية، قبل أن يقوم بالتحقق منها، ليعود لاحقًا ويؤكد صحة ما نقله إليه مباشر.

منطقة باب المندب

وأشار إلى أن المهمة المعلنة للقطع البحرية المصرية كانت إجراء أعمال صيانة في باكستان، بينما كانت المهمة الفعلية، بحسب روايته، مرتبطة بالتحرك نحو منطقة باب المندب بهدف إغلاقه خلال الحرب.