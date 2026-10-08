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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير شئون المجالس النيابية: خريجو «حقوق عين شمس» سفراء للعدالة.. وحماية الدولة مسؤولية وطنية

المستشار هاني حنا
المستشار هاني حنا
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، كضيف شرف في حفل تخرج الدفعة الـ73 بكلية الحقوق بجامعة عين شمس لعام 2026، والذي أقيم بدار الضيافة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور ياسين الشاذلي، عميد كلية الحقوق، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين من أبناء الكلية.

تكريم خاص لوزير شئون المجالس النيابية

وشهدت فعاليات الحفل تكريم المستشار هاني حنا، خريج كلية الحقوق بجامعة عين شمس دفعة عام 1975، باعتباره ضيف شرف الحفل وأحد أبناء الكلية، تقديرًا لمسيرته المهنية في العمل القضائي والتنفيذي وإسهاماته في مجال القانون والعمل العام.

وأعرب وزير شئون المجالس النيابية عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن العودة إلى الكلية بعد أكثر من خمسة عقود تمثل لحظة استثنائية تحمل الكثير من الذكريات والامتنان للمكان الذي انطلقت منه رحلته العلمية والمهنية.

هاني حنا: «حقوق عين شمس» لم تكن مجرد سنوات دراسة

وأكد المستشار هاني حنا أن كلية الحقوق بجامعة عين شمس تمثل له أكثر من مجرد مؤسسة أكاديمية، موضحًا أنها كانت «بيتًا أولًا» وانتماءً راسخًا أسهم في تشكيل شخصيته المهنية وترسيخ إيمانه بأن القانون رسالة تقوم على العدل، وأمانة هدفها إعلاء الحق وخدمة الوطن.

وأشار إلى أن ما يتلقاه طالب القانون داخل الجامعة من علم وقيم ومبادئ يمثل أساسًا لمسيرة مهنية قوامها المسؤولية والالتزام واحترام مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

رسالة للخريجين: تفوقوا على من سبقكم

ووجّه وزير شئون المجالس النيابية رسالة إلى خريجي الدفعة الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وداعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والعمل والاجتهاد، وأن يكون عطاؤهم لمصر امتدادًا لمسيرة الأجيال السابقة بل يتجاوز ما قدمته من جهد وإنجاز.

وشدد على أن التخرج ليس نهاية رحلة التعليم، وإنما بداية لمسؤولية مهنية ووطنية تتطلب الالتزام والنزاهة والحرص على خدمة المجتمع.

«حائط صد» في مواجهة ما يهدد استقرار الوطن

وأكد المستشار هاني حنا أهمية الحفاظ على وحدة الدولة المصرية وتماسك مؤسساتها وصلابة بنيانها، داعيًا الشباب الخريجين إلى الاضطلاع بدورهم الوطني، وأن يكون كل منهم حائط صد في مواجهة أي محاولات تستهدف النيل من استقرار الدولة أو المساس بمقدراتها.

وأشار إلى أن أبناء المؤسسات القانونية يتحملون مسؤولية خاصة في نشر الوعي بالقانون، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، واحترام الدستور والقانون، بما يسهم في دعم استقرار المجتمع.

إشادة بجامعة عين شمس وكلية الحقوق

وأعرب وزير شئون المجالس النيابية عن تقديره لإدارة جامعة عين شمس وكلية الحقوق وأعضاء هيئة التدريس، لما يقدمونه من دور في إعداد أجيال جديدة من المتخصصين في العلوم القانونية.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار هاني حنا لخريجي الدفعة الـ73 بالتوفيق والسداد في حياتهم المهنية، وأن يكون مستقبلهم حافلًا بالنجاح والعطاء، وأن يظلوا دائمًا عند حسن ظن جامعتهم ووطنهم.

وزير شئون المجالس النيابية المستشار هاني حنا شئون المجالس النيابية الدكتور محمد ضياء زين العابدين

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