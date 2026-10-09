ارتفاع تكاليف الوقود يدفع "إيزي جيت" البريطانية لإلغاء آلاف رحلات الطيران الشتوية

أعلنت شركة الطيران البريطانية منخفضة التكلفة "إيزي جيت" إلغاء آلاف الرحلات المدرجة ضمن جدول رحلاتها الشتوية، في خطوة تستهدف الحد من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود، على خلفية اضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

و"إيزي جيت" إحدى كبرى شركات الطيران منخفض التكلفة في أوروبا، تواجه شأنها شأن شركات الطيران الأخرى، ضغوطا متزايدة جراء ارتفاع تكاليف الوقود والاضطرابات الجيوسياسية، التي تؤثر على نفقات التشغيل وحركة السفر وحجوزات الركاب.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كينتون جارفيس، في مقابلة مع صحيفة تليجراف، إنه سيتم إلغاء 700 ألف مقعد إضافي من إجمالي سعة المقاعد خلال الأشهر التي تشهد حركة طيران أقل كثافة.

وتأتي هذه الخطوة لتضيف إلى تخفيضات سابقة أعلنت عنها الشركة في الصيف، حيث قررت حينها تقليص عدد المقاعد بمقدار 700 ألف مقعد أيضاً، وتعادل هذه التخفيضات الإضافية ما يقرب من حجم الرحلات التي تسيّرها الشركة على مدار يومين، أو ما يعادل في المتوسط 3500 رحلة فردية خلال هذه الفترة.

وبينت الصحيفة أن تكاليف الوقود شهدت ارتفاعاً هائلاً عقب حرب إيران التي أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد عبر مضيق هرمز، ما تسبب في تضاعف أسعار وقود الطائرات تقريباً.. ورغم أن الأسعار بدأت في التراجع، فإنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت تتوقعه شركات الطيران.

وقال جارفيس: "نرى أن الشركات الأخرى تقوم أيضاً بتقليص طاقتها التشغيلية، وهذا أمر نلحظه لدى جميع المنافسين"، مضيفاً أن هذه الخطوات "لم تكن مفاجئة" نظراً لبقاء أسعار الوقود مرتفعة بشكل غير متوقع.

وأشار إلى أنه على الرغم من قيام شركات الطيران الأوروبية بالتحوط لجزء من احتياجاتها من الوقود، فإنها لا تزال عرضة لتقلبات الأسعار الفورية بالنسبة للكميات المتبقية.

وأعربت شركة "إيزي جيت"، التي وافقت على صفقة استحواذ بقيمة 5.7 مليار جنيه إسترليني من قبل شركة الاستثمار المباشر الأمريكية العملاقة "أبولو"، عن أملها أن يؤدي تقليص جدول رحلاتها إلى خفض اعتمادها على الوقود مرتفع التكلفة.

وفي هذا السياق، قال متحدث باسم "إيزي جيت": "على غرار جميع شركات الطيران، نقوم بمراجعة جدول رحلاتنا بشكل مستمر ونجري بعض التغييرات أحياناً. وتمثل التغييرات في رحلاتنا الشتوية نسبة ضئيلة جداً من إجمالي برنامج رحلاتنا"

وأشارت "التليجراف" إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تخفيضات مماثلة أجرتها شركة "رايان إير" المنافسة، التي قلصت جدول رحلاتها الشتوية بنسبة تصل إلى 4 في المائة.

كان الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير"، مايكل أوليري، قد حذر من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد يستمر لمدة 18 شهراً أخرى، مضيفاً: "نواجه جميعاً تحدياً هائلاً يتعلق بالتكاليف في العام المقبل". وواصل تحذيراته من أن التكاليف ستظل مرتفعة حتى في حال عودة السلام إلى الشرق الأوسط، نظراً لوجود فترة تأخير قد تصل إلى عام كامل قبل أن تنعكس الأسعار المنخفضة فعلياً على التكاليف.

ورغم ذلك، أكد أوليري أن "رايان إير" ستكون قادرة على تجاوز هذه التحديات بصفتها "الناقل الأقل تكلفة"، مشيراً إلى أن تخفيضات السعة التشغيلية، التي تهدف إلى توفير النفقات، بدأت تحقق أثرها المرجو في رفع الأسعار، حيث تركز شركات الطيران على أقوى مساراتها مع تقييد المعروض من المقاعد.

ومن المتوقع أن يتسبب ارتفاع تكاليف وقود الطائرات في تكبيد قطاع الطيران بخسائر تصل إلى 100 مليار دولار ( بما يعادل نحو 75.7 مليار جنيه إسترليني) هذا العام، وذلك وحسب أرقام صادرة عن "الاتحاد الدولي للنقل الجوي" (إياتا).

وقد أثبتت هذه الضغوط أنها قاتلة لبعض الشركات؛ إذ أعلنت عدة شركات طيران بارزة إفلاسها منذ اندلاع الصراع، بما في ذلك شركة "سبيريت إيرلاينز" الأمريكية، وشركة "إير بالتيك"، الناقل الوطني للاتفيا.

كما تواصل شركة "نورس أتلانتيك إيروايز" تسيير رحلاتها وفق جدول مخفض، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، وعلق الرئيس التنفيذي للشركة، إيفيند روالد، على تلك الأحوال قائلاً: "نواصل تسيير الرحلات بسعة مخفضة استجابة لاستمرار ارتفاع أسعار الوقود لفترة طويلة، مع العمل باستمرار على تحسين توزيع أسطولنا للمرحلة المقبلة".

كانت شركة "نورس"، منخفضة التكلفة المتخصصة في الرحلات الطويلة، قد فقدت نحو 92 في المائة من قيمتها السوقية هذا العام، وسط مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الوقود وجدوى نموذج عملها.