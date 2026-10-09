درع الزعامة يشعل حماس قبائل الهجن.. شرم الشيخ تستعد لمهرجان أكتوبر بمشاركة 12 قبيلة

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مهرجان سباق الهجن السنوي، المقرر انطلاقه يوم 27 أكتوبر الجاري على أرض مضمار شرم الشيخ الدولي، بمشاركة 12 قبيلة من مختلف المحافظات المصرية، للتنافس على الفوز بـ«درع زعامة الهجن»، احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وإحياءً لأحد أبرز الموروثات التراثية لأبناء سيناء والقبائل العربية.

ويُقام المهرجان تحت رعاية نبيل جوهر، وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وسط توقعات بمشاركة جماهيرية واسعة من أبناء القبائل البدوية، إلى جانب حضور شرفي لضيوف من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن السائحين المهتمين برياضة الهجن.

وقال عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، إنه تقرر إقامة المهرجان يوم 27 أكتوبر الجاري، بمضمار شرم الشيخ الدولي، احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن رياضة الهجن تمثل أحد الموروثات الأصيلة للتراث السيناوي، وتحظى بمكانة خاصة لدى القبائل البدوية في مصر وعدد من الدول العربية.

وأوضح أن المهرجان يشهد مشاركة قبائل من مختلف المحافظات المصرية، في منافسات تُقام تحت شعار «درع زعامة الهجن»، مشيرًا إلى أن السباقات ستشهد تنافسًا قويًا بين المشاركين للفوز بالدرع، في أجواء تجمع بين الطابع الرياضي والاحتفاء بالتراث البدوي الأصيل.

من جانبه، قال الشيخ صالح محمد عيد، رئيس نادي الهجن بجنوب سيناء، إن المهرجان يتضمن 15 شوطًا، بواقع شوطين للماراثون، و4 أشواط للبانة، و4 أشواط للحجايج، وشوطين للمفاريد، وشوطين للثنايا، وشوط واحد للرباع، موضحًا أن المنافسات تُنظم وفقًا للفئات العمرية للهجن والمسافات المحددة لكل شوط.

وأضاف أن أشواط الماراثون تُقام لمسافة 12 كيلومترًا، وتشارك فيها الإبل الأكبر عمرًا، بينما تتراوح أعمار الهجن المشاركة في أشواط اللبانة بين عامين وثلاثة أعوام، وتبلغ مسافة السباق كيلومترين. وتُخصص أشواط الحجايج للهجن التي يبلغ عمرها نحو 4 سنوات، لمسافة 4 كيلومترات.

وأشار إلى أن أعمار الهجن المشاركة في أشواط المفاريد تتراوح بين عام وعام ونصف، وتُقام منافساتها لمسافة كيلومتر واحد، فيما تبلغ مسافة أشواط الثنايا 6 كيلومترات، وتشارك فيها الهجن التي يبلغ عمرها نحو 5 سنوات. كما تُقام أشواط الرباع لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة الهجن التي تتراوح أعمارها بين 5 و6 سنوات.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الحفاظ على رياضة الهجن باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية والتراثية لأبناء سيناء، وتعزيز حضورها على خريطة الفعاليات الرياضية والتراثية في مصر، فضلًا عن تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، من خلال استضافة المنافسات التي تجمع القبائل المصرية بضيوف من الدول العربية، وتُبرز ثراء التراث البدوي وتقاليده المتوارثة. .