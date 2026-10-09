صدمة عالمية.. ماكلارين تودع أشهر سيارة للأبد

كشفت شركة «ماكلارين» البريطانية للسيارات الفاخرة عن فتح باب الطلبات النهائية لشراء طراز «750S»، تمهيدًا لإيقاف خطوط إنتاجه رسميًا بحلول عام 2027.

ويسدل هذا القرار الستار على مسيرة جيل كامل من السيارات الرياضية الخارقة المعتمدة كليًا على محركات ثمانية الأسطوانات (V8) دون أي تدخل هجين، لتبدأ الشركة مرحلة انتقال ميكانيكية ونوعية جديدة لتطوير الجيل القادم من محركات الأداء العالي.

الإرث التاريخي لمحركات V8 وتطور السلسلة

تستند فلسفة الهندسة الميكانيكية لدى ماكلارين إلى تاريخ ممتد بدأ مع طراز «M6GT» الذي صممه بروس ماكلارين بمحرك V8 وسطي، مرورًا بالطراز الأيقوني «F1» في التسعينيات، وصولاً إلى إطلاق طراز «MP4-12C» في عام 2011 الذي شكل انطلاقة المحركات الخاصة بالشركة.

واستمر تطور هذه السلسلة عبر طرازات «650S» و«720S» وصولاً إلى «750S»، حيث حافظت جميعها على قاعدة البناء الكربونية خفيفة الوزن مع الاعتماد على الشحن التوربيني المزدوج لتقديم مستويات تسارع استثنائية.

المواصفات الميكانيكية والأداء في طراز 750S

يتزود طراز ماكلارين 750S بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مع شاحني توربو، يولد قوة تبلغ 740 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن/متر، مع توجيه القوة كليًا إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة مزدوج القابض مكون من 7 سرعات.

وتتميز السيارة بوزن إجمالي منخفض بفضل الاستخدام المكثف لألياف الكربون، ما يسمح لها بالتسارع من السكون إلى 100 كم/س في غضون 2.8 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى تتجاوز 330 كم/س.

التجهيزات الختامية والتحول الميكانيكي المستقبلي

يمثل فتح باب الطلبات الفرصة الأخيرة للحصول على إحدى أسرع السيارات الرياضية التي تعمل بمحرك احتراق داخلي خالص قبل إغلاق قائمة الطلبات نهائيًا.

وتستعد ماكلارين لاستغلال هذه الخطوة لإعادة تهيئة خطوط الإنتاج في مركز Woking للتكنولوجيا، حيث تتجه الأنظار نحو تطوير المنظومات الهجينة المطورة وطرازات المستقبل الفائقة، لتستكمل مسيرة المنافسة أمام كبرى شركات السيارات الخارقة حول العالم.