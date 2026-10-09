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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات فورد مافريك تثير القلق.. تعمل من تلقاء نفسها

فورد مافريك
فورد مافريك

تواجه شاحنة «فورد مافريك» ملاحظات جودة جديدة تتعلق ببدء تشغيل المحرك تلقائيًا ودون أي أوامر صادرة من المالكين. 

وتزايدت البلاغات الصادرة عن عدد من ملاك الشاحنة المدمجة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي والتقارير الصحفية المتخصصة، حيث أكد سائقون تفاجؤهم بدوران محركات مركباتهم تلقائيًا داخل المرآب أو أثناء توقفها، ما يثير مخاوف أمنية تتعلق بالسلامة العامة وتراكم العوادم السامة في المساحات المغلقة.

تفاصيل الخلل الفني وشهادات المالكين

تشير الشهادات الموثقة في المنتديات الخاصة بمالكي فورد مافريك إلى تكرار ظاهرة التشغيل الذاتي غير المبرر على مدار سنوات الاستخدام. 

وصرح أحد المالكين برصد تشغيل شاحنته تلقائيًا لنحو 12 مرة خلال 4 سنوات من الملكية، حيث وجد المحرك يعمل بمفرده صباحًا دون استخدام تطبيق «FordPass» أو الضغط على مفتاح التشغيل عن بعد. 

وتعتمد ميزة التشغيل عن بعد في السيارات الحديثة على برمجيات استقبال الإشارات اللاسلكية أو التوقيت المجدول للتدفئة والتبريد المسبق، غير أن استجابة النظام دون أمر مباشر تعكس وجود تداخل في وحدات التحكم الإلكترونية.

المخاطر الأمنية والآثار المترتبة على أنظمة التحكم

يحمل التشغيل العشوائي للمحرك داخل الأماكن المغلقة خطورة مرتفعة تتعلق بتراكم غاز أول أكسيد الكربون السام، إلى جانب استهلاك الوقود دون علم المالك. 

وتركز الملاحظات الفنية على احتمالية وجود تشويش في الإشارات اللاسلكية للمفتاح أو تداخل برمجي في أوامر التهيئة المسبقة للمقصورة. 

ولم تصدر شركة فورد حتى الآن بيانًا رسميًا أو استدعاءً خاصًا بهذه الظاهرة، غير أن الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ترصد بلاغات المالكين لتقييم الحاجة لفتح تقصٍ فني واسع النطاق.

سجل التحديثات والتحقيقات الفيدرالية لشركة فورد

تأتي هذه الشكاوى لتضاف إلى سلسلة من الاستدعاءات والنشرات الفنية التي طالت طراز مافريك خلال السنوات الأخيرة، والتي شملت تحديثات لبرمجيات البطارية بجهد 12 فولت ووحدات التحكم في المنظومة الهجينة والكاميرات الخلفية. 

وتضع هذه الملاحظات المتزايدة حول جودة البرمجيات وأنظمة الاتصال المباشر تحديات جديدة أمام مهندسي الشركة لضمان تدقيق الشفرات البرمجية وتأمين وحدات التشغيل عن بعد، حمايةً لسلامة المالكين ولتفادي اتساع نطاق التحقيقات الفيدرالية في الأسواق العالمية.

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