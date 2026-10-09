شوبير يطرح سؤالًا على الجماهير قبل قمة الأهلي والزمالك

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالًا على متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن اللاعب المتوقع تألقه خلال مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

مواجهة القمة

وكتب شوبير: «مين اللاعب اللي تتوقع يتألق في قمة الأهلي والزمالك؟»، ليفتح باب التوقعات أمام جماهير القطبين حول النجم القادر على خطف الأنظار وصناعة الفارق في المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية.