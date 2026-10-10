رئيس حي ثان المحلة: صيانة وإصلاح نحو 30 كشافًا وتركيب لمبات ليد جديدة

نظمت رئاسة حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها ، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من مناطق الحى ، وذلك خلال 24ساعة.

صيانة واصلاح الإنارة



وأشرف على الحملة أحمد عبدالحميد رئيس حى ثان المحلة، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 30 كشافًا وتركيب 14 كشافا ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من شوارع الحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

تحرك تنفيذي عاجل



وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.