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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بتهمة التسول الإلكتروني.. حبس فتاة و3 شباب بمحافظة الغربية ما القصة؟

جريمة تسول الكتروني
جريمة تسول الكتروني
الغربية أحمد علي

من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قاموا ثلاثة شباب وفتاة بالتسول في محافظة الغربية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم والتحقيق معهم في الواقعة.

 

حبس فتاة و3 شباب بتهمه التسول الإلكتروني

قررت جهات التحقيق بنيابة المحلة في محافظة الغربية اليوم حبس فتاة وثلاث شباب بتهمه التسول الإلكتروني وارتكاب الفعل الفاضح عبر منصات السوشيال ميديا  4 أيام على ذمة التحقيقات .

تحرك نيابي عاجل 

كما وجهت النيابة العامة بسرعه تحريات تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت حول واقعة التسول الإلكتروني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

بداية القصة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا حول واقعة استغلال فتاة وثلاثة من الشباب في واقعة التسول الإلكتروني عبر منصات السوشيال ميديا.

ردع مخالفين 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان محل إقامتهم. 

ضبط المتهمين الأربعة 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الأمنية الثابته والمتحركة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الفتاة والشباب الثلاثة لعرضها علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

التواصل الاجتماعي التسول محافظة الغربية مباحث الإنترنت

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