الكفن ينهي خصومة عائلتي دعبس والمريجي بطوخ .. فيديو

شهدت قرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم، إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي «دعبس» و«المريجي»، من خلال جلسة صلح بدأت بتقديم الكفن وإتمام مراسم التصالح، في خطوة تستهدف طي صفحة الخلاف وعودة الهدوء والعلاقات الطيبة بين العائلتين، اللتين كانتا تقيمان في جوار بعضهما بالقرية.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين أحد أفراد عائلة دعبس وأحد أفراد عائلة المريجي، بسبب جرار أمام منزل المجني عليه، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن مصرع أحد أفراد العائلة الثانية، لتبدأ على إثرها الخصومة بين العائلتين.



وتوافد منذ ظهر اليوم عدد من أهالي القرية وأبناء العائلتين والقيادات الشعبية إلى مكان عقد جلسة الصلح، وسط حالة من الترقب للحظة تقديم الكفن وإتمام مراسم التصالح، باعتبارها الخطوة الأبرز في إنهاء الخصومة ووضع حد للخلافات التي نشبت بين الطرفين.



وشهدت مراسم الصلح تقديم الكفن وإعلان إنهاء الخلاف بين العائلتين، وسط آمال أهالي القرية في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة الود والتعايش بين الجيران، وفتح صفحة جديدة يسودها التسامح ونبذ الخلافات، حفاظًا على استقرار القرية وروابط الجيرة بين أبنائها.