هي دي المرأة المصرية.. وزير العمل يشيد بفتيات اقتحمن مهن السيارات والميكانيكا

في ورش التدريب العملي، وبين المعدات والأدوات الفنية، التقى وزير العمل حسن رداد، عددًا من الفتيات اللاتي يتدربن على مهن مرتبطة بميكانيكا السيارات والتخصصات الصناعية، خلال جولته بالمعهد الفني الساليزياني "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة، اليوم السبت، على هامش افتتاح ملتقى التوظيف 2026 وتسليم شهادات اجتياز الدورات المهنية لخريجي المنح المجانية.

توقف الوزير للحديث مع الفتيات، مستمعًا إليهن عن طبيعة التدريبات التي يخضنها والمهارات التي يتعلمنها، وما يكتسبنه من خبرات عملية تؤهلهن لدخول سوق العمل...وأبدى إعجابه باختيارهن هذه التخصصات الفنية، التي تتطلب تدريبًا دقيقًا وقدرة على التعامل مع المعدات والتكنولوجيا، وقال لهن:"هي دي المرأة المصرية"، مشيدًا بإصرارهن على التعلم وتطوير قدراتهن.

وعكس اللقاء تقدير الوزير للفتيات اللاتي قررن اكتساب مهارات مهنية تفتح أمامهن مجالات جديدة للعمل، وتؤكد قدرتهن على المنافسة في مختلف التخصصات الفنية...فبالنسبة لهن، لا يقتصر التدريب على تعلم مهنة، بل يمثل فرصة لبناء مستقبل مهني قائم على الكفاءة والإتقان.

وأكد رداد أن وزارة العمل حريصة على إبراز النماذج المتميزة من الطلبة والخريجين، من الشباب والفتيات، ممن يواصلون تطوير مهاراتهم والاستعداد لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن امتلاك المهارات الفنية والتكنولوجية يمنح العامل قيمة أكبر داخل موقع العمل، ويعزز فرصه في الحصول على وظائف أفضل وأجور أعلى...وأوضح الوزير أن تنمية المهارات ترفع إنتاجية العامل، وتنعكس على مستوى دخله، وقد تصل أجور أصحاب المهارات المتخصصة إلى الضعف مقارنة بغيرهم، وفقًا لطبيعة المهنة ومستوى الخبرة والكفاءة...كما أن القدرة على الابتكار والتعامل مع التقنيات الحديثة أصبحت من العوامل المهمة التي تحدد فرص التقدم في سوق العمل...وفي نهاية اللقاء، بقيت كلمات الوزير للفتيات رسالة تقدير لاختيارهن طريق التدريب والعمل، وتشجيعًا لهن على مواصلة اكتساب المهارات... فهذه النماذج التي تتعلم داخل الورش والمعامل تمثل جانبًا مهمًا من جهود إعداد كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، وتؤكد أن فرص النجاح المهني تتسع أمام كل من يمتلك الرغبة في التعلم والقدرة على الإتقان

وكان الوزير قد تفقد صباح اليوم ورش ومعامل المعهد، واطلع على الإمكانات المستخدمة في تدريب الشباب على مهن متعددة، من بينها ميكانيكا وصيانة السيارات، والكهرباء الصناعية، والتبريد والتكييف، وغيرها من التخصصات التي يحتاج إليها القطاع الإنتاجي...وحرص على التعرف على طبيعة البرامج التدريبية التي تجمع بين المعرفة الفنية والتطبيق العملي.. وتأتي هذه الوقائع ضمن فعاليات شهدت افتتاح ملتقى التوظيف 2026، الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع وزارة العمل، بمشاركة 40 شركة توفر 1435 فرصة عمل متوقعة، منها 1168 فرصة في المهن الفنية، تمثل نحو 81% من إجمالي الوظائف المتاحة...كما تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان المصري، وتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل، بما يتيح للشباب والفتيات فرصًا حقيقية للتوظيف والتطور المهني...ويشار هنا إلى أنه،وفي إطار التعاون بين الوزارة والمعهد، تقدم 27677 شابًا وفتاة من 27 محافظة للحصول على المنح المهنية المجانية، واستفاد منها 2918 متدربًا من 25 محافظة...وشملت البرامج أكثر من 30 تخصصًا فنيًا، إلى جانب دورات في اللغتين الإنجليزية والإيطالية والمهارات الشخصية، وحققت الدورات الفنية نسبة نجاح بلغت 92%.…