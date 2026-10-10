تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

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أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم / السبت / تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة .

وقالت الهيئة - في بيان صحفي، اليوم /السبت/- إن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع و894 شاحنة و85 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5 سفن و4000 طن بضائع و299 شاحنة و63 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 سفن و 13000 طن بضائع و595 شاحنة و22 سيارة حيث استقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS EXPRESS و BRIDGE، بينما غادرت أربع سفن وهي POSEIDON EXPRESS و، ALCUDIA EXPRESS، والحرية والحرية2.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 4975 طن بضائع و 264 شاحنة من خلال رحلات مكوكية أربع سفن وهي الحسين، آيلة، و اور وسينا.. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1288 راكبا .