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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فريق طبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي ينجح في استئصال كيس طفيلي بالكبد لطفل يبلغ 10 سنوات

فريق طبي بمستشفى المقطم
فريق طبي بمستشفى المقطم
أ ش أ

نجح فريق طبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي في إجراء جراحة ناجحة لاستئصال كيس طفيلي من الفص الأيمن بكبد طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك بعد معاناته من آلام بالبطن، وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة التي كشفت عن وجود الكيس بحجم 6 × 7 سنتيمترات.

وخضع الطفل للجراحة بمستشفى المقطم للتأمين الصحي، حيث جرت متابعته عقب العملية، حتى استقرت حالته الصحية، وغادر المستشفى بصحة جيدة.

وضم فريق الجراحة الدكتور عمرو إسماعيل عبد الرؤوف، والدكتور محب سعد قدسي، والدكتورة نهى عبد الباقي، فيما ضم فريق التخدير الدكتورة صفاء مصطفى، والدكتور مجدي ميخائيل.

فريق طبي مستشفى المقطم جراحة ناجحة

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