إخلاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض عقب سماع دوي انفجار قوي وتعطل رحلات جوية

شهد مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، حالة من الاستنفار عقب سماع دوي انفجار قوي داخل نطاق المطار، وسط أنباء عن تنفيذ عمليات إخلاء للمسافرين، في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد ومصادر مطلعة سماع دوي انفجار قوي بالمطار، فيما أفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن ثلاثة شهود عيان، بوقوع عمليات إخلاء، دون صدور تأكيد رسمي سعودي بشأن طبيعة الحادث أو أسبابه حتى وقت نشر التقارير.

وفي أعقاب التطورات، دعا مطار الملك خالد الدولي المسافرين إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران للتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، بالتزامن مع إلغاء وتعليق عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى الرياض والقادمة منها.

وأفادت تقارير بأن شركتي الاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية ألغتا عددًا من رحلاتهما إلى العاصمة السعودية، مع امتداد بعض الإلغاءات حتى يوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة بشأن سلامة حركة الطيران.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تعرض مطار الملك خالد الدولي لهجمات سابقة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن اثنتين منها وقعتا الخميس الماضي، واستهدفتا مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأسفرتا عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة آخرين، فضلًا عن أضرار مادية.

وتشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًا متزايدًا على خلفية المواجهات في اليمن، والهجمات التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن عدد منها، ما أثار مخاوف بشأن أمن المنشآت الحيوية واستمرار حركة الملاحة الجوية.

وتترقب الأوساط الإقليمية والدولية صدور توضيحات رسمية بشأن ملابسات الحادث الأخير، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انعكاسات التصعيد العسكري على حركة الطيران والاستقرار الأمني في المنطقة.