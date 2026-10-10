مصر تشارك في ورشة عمل أفريقية تستهدف تحديث تشريعات تحرير أجواء القارة السمراء

شاركت جمهورية مصر العربية، ممثلة في سلطة الطيران المدني المصري، في ورشة العمل المعنية بمراجعة وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي لقرار ياموسوكرو الخاص بتحرير أسواق النقل الجوي في أفريقيا المنعقدة في مدينة نيروبي بكينيا، والتي نظمتها اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، وبمشاركة عدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة النقل الجوي، من بينها اتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA).

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الأفريقي ودعم جهود تطوير منظومة النقل الجوي.

ومثّل الجانب المصري في أعمال الورشة الطيار كريم جميل Karim Gamil، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ومدير الاتفاقيات الدولية، وإيمان زعبلاوي Eman Amen، مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية، وذلك في إطار المشاركة المصرية في المناقشات الفنية والتنظيمية المتعلقة بمستقبل صناعة النقل الجوي بالقارة الأفريقية.

وتناولت الورشة مناقشة ومراجعة المسودة الموحدة والمحدثة لقرار ياموسوكرو، والتي تستهدف تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لتحرير أسواق النقل الجوي الأفريقية، بما يدعم التكامل الإقليمي ويعزز فرص الربط الجوي والتعاون بين الدول الأفريقية، في إطار مبادرة السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، إحدى المبادرات الرئيسية لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وشملت المناقشات عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تنظيم حقوق النقل الجوي، وتعزيز المنافسة العادلة بين شركات الطيران، وتطوير آليات تسوية المنازعات، وحماية حقوق المسافرين، فضلًا عن مراجعة اختصاصات وآليات عمل الوكالة التنفيذية لقرار ياموسوكرو، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية الإطار التنظيمي للنقل الجوي الأفريقي.

وتأتي المشاركة المصرية في هذه الورشة في إطار الاهتمام بمتابعة التطورات التشريعية والتنظيمية على المستوى الأفريقي، والمساهمة في مناقشة الأطر المنظمة لتحرير النقل الجوي، مع مراعاة متطلبات السلامة والأمن الجوي، وتحقيق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المصالح الوطنية للدول الأفريقية.

كما تعكس هذه المشاركة أهمية التنسيق بين سلطات الطيران المدني الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة النقل الجوي، بما يسهم في تطوير منظومة أفريقية متكاملة للنقل الجوي، ودعم حركة التجارة والسياحة والاستثمار، وتعزيز الربط الجوي وتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.