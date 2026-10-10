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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالأردن: تنظيم الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة التضليل وحماية حرية الإعلام

ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال
ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال
أ ش أ

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف شاتزيسافاس، اليوم  ضرورة وضع ضوابط وتشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، لحماية المجتمعات من المعلومات المضللة، وضمان حرية الإعلام والتعبير ومساءلة الجهات المسئولة عن إساءة استخدام التكنولوجيا.

وقال شاتزيسافاس، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال بالعاصمة الأردنية عمان، إن الاتحاد الأوروبي اعتمد خلال السنوات الثلاث الماضية مجموعة من التشريعات لتنظيم البيئة الرقمية والحد من مخاطر التضليل الإعلامي، مع الحفاظ على مبادئ التعددية والمساءلة.

وأوضح أن التشريعات الأوروبية تلزم الخدمات الرقمية بتمييز المحتوى المزيف باستخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، والمحتوى الذي تنتجه الأنظمة الآلية، إلى جانب توفير أدوات للرقابة الأبوية والحد من تعرض الأطفال للمحتوى الذي قد يسبب الإدمان أو يؤثر سلبًا علىصحتهم النفسية.

وشدد على أهمية حماية المحتوى الصحفي من الحذف دون إخطار مسبق للمؤسسات الإعلامية، وضمان خضوع الإجراءات التي تتخذها المنصات الرقمية ضد وسائل الإعلام لرقابة تكفل احترام حرية التعبير، محذرًا من مخاطر احتكار الفضاء الإعلامي والرقمي وتوظيف التكنولوجيا للسيطرة على تدفق المعلومات.

وكشف سفير الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد رصد خلال العام الماضي نحو 100 حملة تضليل إعلامي استهدفت 100 دولة حول العالم، تصدرتها أوكرانيا، مؤكدًا ضرورة تطوير آليات رصد هذه الحملات وتتبع مصادرها ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها، بما في ذلك فرض عقوبات محددة.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل أداة لخدمة الإنسان والمجتمع، لا مصدرًا لتهديد الحريات أو الإضرار بالفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرًا إلى استمرار الاتحاد الأوروبي في تطوير أطره التشريعية لمواكبة التحولات التكنولوجية وحماية المجتمعات من الاستخدامات الضارة للتقنيات الحديثة.

سفير الاتحاد الأوروبي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي الخدمات الرقمية حرية الإعلام

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