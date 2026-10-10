عيد حماد: تعزيز الاستقرار المالي يتطلب زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يسلط الضوء على أهمية القطاع المصرفي المصري في دعم الاستقرار المالي وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الحكومة بالعملة المحلية.

وأوضح حماد، في تصريحات خاصة، أن اعتماد الحكومة على مصادر التمويل المحلية، وفي مقدمتها البنوك، يمثل أحد المسارات المهمة لتلبية الالتزامات المالية، مشيرًا إلى أن قوة القطاع المصرفي وقدرته على إدارة السيولة تسهمان في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي.

الحفاظ على الاستقرار المالي

وقال إن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وجذب الاستثمارات، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحسين مؤشرات الأداء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تثبيت التصنيف لا يعني انتهاء التحديات الاقتصادية، لكنه يبرز أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة في المؤسسات المالية، بالتوازي مع العمل على تخفيف أعباء الدين وتحسين مستويات المعيشة.