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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز علمي| تصنيف ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم يضم 13عالمًا بجامعة أسوان.. صور

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أشرف إمام عبدالرضي القائم بأعمال رئيس الجامعة عن إدراج 13 من علمائها وباحثيها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في تخصصاتهم العلمية، وفقًا للقائمة الدولية المعروفة بتصنيف أفضل 2% من العلماء، المرتبطة بجامعة ستانفورد الأمريكية، والتي تعتمد على بيانات قاعدة Scopus ومجموعة من المؤشرات العلمية لقياس الإنتاج البحثي والتأثير العلمي.

ويأتى ذلك في إنجاز علمي جديد يعكس تميز الكفاءات الأكاديمية والبحثية بجامعة أسوان. 

وضمت القائمة عددًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات العلوم والهندسة والزراعة والموارد الطبيعية، في تخصصات علمية متنوعة تعكس اتساع نطاق البحث العلمي بالجامعة وتعدد مجالاته.

أولًا: كلية العلوم

ضمت القائمة أربعة من علماء وباحثي كلية العلوم، وهم الأستاذ الدكتور محمد نجيب راشد، المتخصص في مجال العلوم البيئية، والأستاذ الدكتور أحمد محمد رشاد، المتخصص في مجال الهندسة الميكانيكية والنقل، والدكتور دياب خلف الله، في مجال علوم النانو، والدكتور إسلام محمد عبد الله، في مجال الكيمياء العضوية.

ثانيًا: كلية الهندسة

شملت القائمة ثمانية من علماء وباحثي كلية الهندسة، وهم الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابي، في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والأستاذ الدكتور كرار محمود، في مجال الطاقة، والأستاذ الدكتور صلاح كمال، في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، والأستاذ الدكتور ممدوح عبد الآخر، في مجال الهندسة الكهربائية، والأستاذ الدكتور زياد محمد علي، في مجال الطاقة، والأستاذ الدكتور محمد متولي محمود، في مجال الهندسة الكهربائية، والدكتور صابر مجدي، في مجال الهندسة الكهربائية، والدكتور عمر عبد الرحيم، في مجال الهندسة الكهربائية.

ثالثًا: كلية الزراعة والموارد الطبيعية

وضمت القائمة الدكتور عبد الله الشوادفي إبراهيم الوكيل، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان.

انجاز

وأكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضي، رئيس جامعة أسوان، أن إدراج هذا العدد من علماء الجامعة وباحثيها ضمن القائمة الدولية يعكس ما تمتلكه الجامعة من كفاءات علمية متميزة، ويجسد الجهود المبذولة لدعم منظومة البحث العلمي وتشجيع النشر الدولي، بما يسهم في تعزيز الحضور الأكاديمي للجامعة في الأوساط العلمية الدولية.

وأضاف أن جامعة أسوان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع، ودعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف التخصصات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج العلمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات الدولية.

ويعتمد تصنيف أفضل 2% من العلماء على تحليل بيانات قاعدة Scopus باستخدام مجموعة من المؤشرات، من بينها الاستشهادات البحثية ومؤشر h-index ومؤشر hm-index، إلى جانب مؤشرات أخرى لقياس الإنتاج والتأثير العلمي، مع مراعاة التخصصات العلمية المختلفة.

ويعكس تنوع التخصصات الواردة في القائمة امتداد النشاط البحثي بجامعة أسوان ليشمل العلوم البيئية، والهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم النانو، والكيمياء العضوية، والهندسة الزراعية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي واحتياجات التنمية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار سعي جامعة أسوان إلى تعزيز مكانتها العلمية والبحثية، ودعم الكفاءات الأكاديمية، وتشجيع الباحثين على مواصلة التميز والإسهام في إنتاج المعرفة، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتقدم جامعة أسوان بخالص التهنئة لعلمائها وباحثيها المدرجين ضمن القائمة، متمنيةً لهم دوام التوفيق ومزيدًا من الإنجازات البحثية التي تسهم في تعزيز مكانة الجامعة ورفع اسمها في المحافل العلمية الدولية.

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