في أسوان.. رفع 11 حالة إشغال والتحفظ على 30 من المضبوطات بمدينة دراو

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتصدى لكافة صور التعدى على حرم الطريق، مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بالإلتزام بخطوط التنظيم، بما يسهم فى تحقيق الانضباط بالشارع الأسوانى والحفاظ على حقوق المواطنين فى استخدام الطرق والأرصفة.

تكثيف حملات رفع الإشغالات بمدينة دراو

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة سيد سعدى، بتنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع والأسواق، وذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان، بهدف تحقيق الإنضباط بالشارع، وإلزام أصحاب المحلات المخالفة بخطوط التنظيم وعدم التعدى على حرم الطريق، بما يسهم فى تيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.

مشاركة تنفيذية متكاملة لضمان الانضباط بالشارع

وشارك فى أعمال الحملة نواب رئيس المدينة، ومسئولو الإشغالات، ومركز السيطرة، إلى جانب العاملين والفنيين بالوحدة المحلية، حيث تم تكثيف الجهود الميدانية للتعامل مع الإشغالات والمخالفات، وإعادة الانضباط إلى الشوارع والأسواق، بما يحقق السيولة المطلوبة ويحافظ على حق المواطنين فى الحركة الآمنة والميسرة.

إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأسفرت جهود الحملة عن رفع 11 حالة إشغال من الشوارع والأسواق، مع التحفظ على 30 من المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، فى إطار جهود المحافظة المستمرة للتصدى الحاسم لكافة أشكال التعدى على الطرق العامة، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.