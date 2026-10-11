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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هلا رشدي: بفكر أعمل مسرحية ميوزيكل للأطفال مع عمي خالد جلال

هلا رشدي
هلا رشدي
سعيد فراج   -  
تصوير صلاح مهدي

كشفت الفنانة هلا رشدي عن وجود فكرة لتقديم عرض مسرحي ميوزيكال للأطفال، بالتعاون مع المنتج مصطفى السويفي، موضحة أن المخرج خالد جلال طُرح اسمه لتولي إخراج العمل، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة النقاش ولم يتم الاستقرار على تفاصيله النهائية حتى الآن.

وقالت هلا رشدي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «كنا لسه بنتكلم أنا ومصطفى عن فكرة إننا نعمل مسرح ميوزيكل للأطفال، وكان فيه اقتراح إن الأستاذ خالد جلال يكون هو المخرج، والفكرة لسه في مرحلة الكلام، لكن إحنا شايفين إنه لو المشروع اتنفذ معاه، ممكن يقدم حاجة مميزة جدًا».

وأضافت: «لكن حتى الآن هي مجرد فكرة بنتكلم فيها، ولسه مفيش تفاصيل نهائية».

هلا رشدي واعتمادها على ذاتها

وأكدت هلا رشدي أنها بطبيعتها لا تحب طلب المساعدة من الآخرين، مشيرة إلى أن هذه الصفة صاحبتها منذ سنوات الدراسة.

وأوضحت: «أنا بطبيعتي مش بحب أطلب حاجة من حد، حتى أيام الجامعة لما كان بابا وماما مسافرين، لو المصروف خلص لأي سبب، كنت ممكن أقضي الشهر من غير ما أطلب منهم فلوس تاني، رغم إن الموضوع كان عادي بالنسبة لإخواتي».

وتابعت: «عندي مشكلة في حتة الطلب عمومًا، لو الحاجة جات من نفسها أهلاً وسهلاً، ولو ما جاتش مش هطلبها، ويمكن ده خلاني أحس بطعم النجاح بشكل أكبر، لأن الإنسان لما يوصل لحاجة بمجهوده بيكون إحساسه مختلف».

ألبوم هلا رشدي

احتفلت المطربة هلا رشدي، والمنتج مصطفى السويفي، بالألبوم الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، وكشفت كواليس التحضير للألبوم.

وفي لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، كشفت هلا رشدي، كواليس الألبوم، والكليبات التي سوف تقوم بتصويرها والأفكار التي تستعد لتنفيذها في أغاني الألبوم.

كما تحدثت هلا رشدي، عن سر غيابها عن التمثيل، وتأثير الحجاب على مشوارها الفني، وعلاقتها بعمها المخرج الكبير خالد جلال.

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