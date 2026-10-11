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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كهف الجارة.. إحدى العجائب الجيولوجية بالوادى الجديد| صور

كهف الجارة
كهف الجارة
منصور ابوالعلمين

يعد كهف الجارة أحد  العجائب الجيولوجية في وسط الصحراء، وأجمل المعالم التي تحظى بها صحراء الفرافرة بالوادي الجديد.

 

كهف “الجارة”.. أحد أبرز وأجمل معالم الصحراء الغربية

وأعلنت وزارة السياحة في الفتره الماضية اعتماد كهف “الجارة” أحد أبرز وأجمل معالم الصحراء الغربية، استجابةً لطلبات شركات السياحة، وإدخال أنشطة جديدة تمنح السائح تجربة مميزة وفريدة، منها رحلات المشي بالجِمال، ونشاط الباراموتور في الصحراء البيضاء، إلى جانب مراقبة الطيور، وتنظيم رحلات المشي والجري وسط الطبيعة الصحراوية.

ويُعدّ كهف الجارة من أشهر معالم مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ويقع عند الكيلو 180 على امتداد طريق الفرافرة - أسيوط.

أغرب المواقع الجيولوجية بالصحراء الغربية

ويُعدّ كهف الجارة من أغرب المواقع الجيولوجية بالصحراء الغربية، ويقع في عمق الأرض بتكوينات رسوبية تعود إلى ملايين السنين. 

أبرز ما يميزه هو تكويناته الصخرية الهابطة والصاعدة التي تشبه شلالات المياه المتجمدة، وقد تشكلت نتيجة تسرب ملايين الأمتار المكعبة من المياه الأرضية خلال رمال الصحراء، ثم تكثفت وترسبت بفعل الحرارة الشديدة. 

وتُجسّد الرسوم الجدارية بالكهف أنشطة الإنسان في عصور ما قبل التاريخ مثل الصيد واللعب، ويُرجَّح أنها تعود لعصر الهولوسين الرطب.

يُصنّف الكهف موقعًا فريدًا لتكوينه الجيولوجي النادر إذ لا تتجاوز مساحته 60 مترًا مربعًا

ويُصنّف الكهف موقعًا فريدًا لتكوينه الجيولوجي النادر، إذ لا تتجاوز مساحته 60 مترًا مربعًا، ويقع مدخله في هيئة فتحة صغيرة بهضبة من الحجر الجيري. 

وتمتد ساحته الأساسية على نحو 30 مترًا مربعًا بارتفاع يتراوح بين 5 و6 أمتار.

وكان الوصول إليه شديد الصعوبة حتى تم تنفيذ محور الفرافرة - ديروط، أحد أبرز مشروعات الطرق القومية، الذي يربط الوادي الجديد بمحافظات وادي النيل، مما سهّل الوصول إلى الكهف.

 

أول من وثق اكتشاف الكهف المستكشف الألماني "جيرهارد رولفز" 

وكان أول من وثق اكتشاف الكهف المستكشف الألماني "جيرهارد رولفز" عام 1873، إذ كشف عن تكوينات صخرية نتجت عن نظام مائي ضخم منذ ملايين السنين، وتُعرف بظاهرة الصواعد والهوابط الناتجة عن ترسيب كربونات الكالسيوم. 

كما جرى أول مسح أثري علمي للرسوم عام 1990 على يد مجموعة باحثين من كولونيا وبرلين والقاهرة.

وكان الكهف معزولًا وشاقّ الوصول إليه قبل تنفيذ محور الفرافرة - ديروط، ما جعل عدد الزيارات إليه محدودًا للغاية، وسُجلت هذه الزيارات في دفتر توقيعات عمره قرابة 100 عام، أغلبها لزوار أجانب وباحثين، قبل أن يختفي الدفتر منذ عدة سنوات.

إعلان كهف الجارة بالوادي الجديد محمية طبيعية
وكانت وزيرة التنمية المحلية أعلنت منطقة كهف الجارة محمية 32 ضمن شبكة المحميات الطبيعية في مصر، وذلك أثناء زيارتها للمحافظة أمس، السبت.

وأكدت أن منطقة كهف الجارة نموذج فريد للتنوع الجيولوجي والطبيعي بالصحراء الغربية وفرصة لتعزيز السياحة البيئية.

ووجهت بعمل مسح بيئي لكامل المنطقة المحيطة بالكهف، ووضع خطة إدارة وحماية متكاملة للحفاظ على كهف الجارة، وتمهيد الطريق المؤدى إليه.

من ناحيتها، أوضحت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن كهف الجارة يعزز مكانة المحافظة كوجهة واعدة للسياحة البيئية.

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