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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تمديد إغلاق المدارس بولاية "جوهور" الماليزية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات

تمديد إغلاق المدارس بولاية "جوهور" الماليزية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات
تمديد إغلاق المدارس بولاية "جوهور" الماليزية بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات
أ ش أ

 أعلنت السلطات الماليزية، تمديد إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية في ولاية "جوهور" الواقعة جنوبي البلاد لمدة 5 أيام إضافية اعتبارا من يوم 12 وحتى 16 أكتوبر الحالي، وذلك في ظل تراجع جودة الهواء لمستويات غير صحية في ماليزيا ودول أخرى بسبب الضباب الدخاني الناجم عن حرائق الغابات في إندونيسيا المجاورة.

وقال محمد نقيب محمد غزالي رئيس لجنة التعليم والإعلام بولاية "جوهور" - في بيان أوردته شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم / الأحد / - إنه تم اتخاذ قرار تمديد الإغلاق بعد دراسة الاتجاهات الحالية لتلوث الهواء وما يشكله من مخاطر صحية على الطلاب والمجتمع التعليمي.

وأضاف غزالي أن القرار أخذ في الاعتبار أيضا عدة عوامل رئيسية تستند إلى تقييم الوضع الحالي، من بينها حركة الرياح المتوقعة من منطقة "كاليمانتان" الإندونيسية خلال يومي 13 و15 من أكتوبر، والتي قد تجلب تلوثا هوائيا عابرا للحدود وتؤثر على جودة الهواء في الولاية، موضحا أن حكومة الولاية ستواصل مراقبة جودة الهواء بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة.

وتشهد 15 منطقة في ماليزيا مستويات غير صحية في جودة الهواء، وذلك حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، وتقع 8 مناطق، من أصل الـ15 منطقة، في ولاية "جوهور" وحدها.

وبدأت السلطات في "جوهور" تطبيق قرار غلق المدارس لمدة يومين اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وحذت مناطق ماليزية آخرى متأثرة بالضباب الدخاني حذوها يوم الجمعة الماضي.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تكافح حرائق غابات وأراض هي الأسوأ منذ 11 عاما إذ تزيد الأحوال الجوية المصاحبة لظاهرة "النينيو" فائقة القوة من تأجج الحرائق؛ مما أدى إلى انتشار ضباب كثيف في الدول المجاورة، بما في ذلك ​ماليزيا وسنغافورة.

السلطات الماليزية إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التعليمية في ولاية جوهور تراجع جودة الهواء حرائق الغابات في إندونيسيا

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