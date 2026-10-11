مفوضية الاتحاد الإفريقي تدين الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض وتدعو إلى وقف الهجمات

أدانت مفوضية الاتحاد الإفريقي بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض وأسفر بحسب ما أفادت به السلطات السعودية، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وأكدت المفوضية، في بيان، تضامنها مع حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا والدول المعنية، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وفقًا للقانون الدولي، مؤكدة أنه يجب عدم استهدافهم تحت أي ظرف.

ودعت المفوضية إلى الوقف الفوري للهجمات وخفض التصعيد بصورة عاجلة، منعًا لمزيد من التصعيد وحفاظًا على السلم والأمن الإقليميين.