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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

٣ لاعبين حاليين مع الزمالك سجلوا في شباك الأهلي.. من هم؟

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يشارك ثلاثة لاعبين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سبق لهم التسجيل في مباريات القمة بقميص الفريق، وهم ناصر منسي وعمر جابر ومحمود بنتايج

ويتقاسم أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز مع ثلاثة لاعبين آخرين، قبل انطلاق منافسات الجولة السادسة ومواجهة القمة رقم 133 أمام الزمالك، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر زيزو قائمة الهدافين بالتساوي مع محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، ومصطفى البدري لاعب بتروجت، بعدما سجل كل منهم 3 أهداف منذ بداية المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل القمة 133

يتصدر أربعة لاعبين قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 3 أهداف لكل منهم، بينما تضم قائمة المطاردين عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين سجلوا هدفين، من بينهم ثنائي الزمالك حسام أشرف وأحمد شريف.

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