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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنمو 25.5% .. أرباح الإسكندرية تصعد لـ 92 مليون جنيه خلال شهرين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
علياء فوزى

أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ارتفاع أرباحها بنسبة 25.5% عن أول شهرين من العام المالي الجاري 2026-2027.

أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية ارتفاع صافي أرباحها بلغ 91.89 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أغسطس 2026، مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 73.21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق. 

مؤشرات سنوية

وأعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 34.89%، خلال خلال العام المالي الماضي 2025-2026.

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 527.67 مليون جنيه خلال العام المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 391.17 مليون جنيه خلال السنة المالية المقارنة من العام السابق.

​وعلى مستوي الإيرادات، بلغ إجمالي الإيرادات/المبيعات نحو 3.19 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.76 مليار جنيه في السنة المالية المقارنة، بنسبة نمو بلغت 15.47%.

أكبر منتج للبنج

تعد شركة الإسكندرية للأدوية أكبر منتج لـ بنج الأسنان في مصر والشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين كربولة شهريًا، وفقا لآخر بيانات معلنة عن حجم الإنتاج.

تأسيس الإسكندرية للأدوية

يشار إلى أن "الإسكندرية للأدوية" تأسست عام 1962، وتعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الدواء، ولديها 4 فروع: الإسكندرية (المركز الرئيسي)، القاهرة، المنصورة، سوهاج، وتُصدر منتجاتها إلى العديد من الدول الأفريقية والآسيوية. 

وسبق أن أدخلت الشركة مؤخرًا، تقنية الأفلام الفموية سريعة الذوبان (ODF)، ضمن خطوط إنتاجها، وسجلت منها 4 منتجات جديدة، وجار تسجيل 3 أخرى؛ مواكبة لأحدث الابتكارات في صناعة الدواء، كما تصنع أقراص "البنادول" لصالح شركة هاليون العالمية.

هيكل الملكية

تمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من أسهم شركة الإسكندرية للأدوية، اتحاد العاملين المساهمين الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية (5.00%)، والباقي مملوك للقطاع الخاص.

شركة الإسكندرية للأدوية الصناعات الكيماوية القابضة للأدوية شركات قطاع الأعمال العام الأدوية

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