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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المطرب الانجليزي إلتون جون "مستاء ومحبط" من مستوى فريق واتفورد

إلتون جون
إلتون جون
أ ش أ

أعرب المطرب الانجليزي إلتون جون المالك السابق لنادي واتفورد، اليوم الأحد، عن شعوره بـ "الاستياء والإحباط" إزاء مستوى الفريق، وذلك عقب الهزيمة التي مني بها على أرضه بنتيجة 4-0 أمام بيرنلي، صاحب المركز الثاني والعشرين.

ويحتل فريق "الدبابير" (لقب واتفورد) المركز العشرين في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، بعد خسارته ثلاث مباريات متتالية في الدوري، وخمس من أصل مبارياته الست الأخيرة.

وفي تعليق -حُذف لاحقاً- على منشور للنادي عبر إنستجرام، قال نجم الموسيقى العالمي: "بصفتي مشجعاً مدى الحياة لنادي واتفورد، أشعر باستياء وخيبة أمل كبيرين إزاء التراجع في المستوى خلال الأسابيع القليلة الماضية. أشعر حقاً بمعاناة المشجعين الذين يضطرون لمشاهدة هذا الوضع".

كان واتفورد قد عيّن أليسيو ديونيسي مديراً فنياً للفريق في يونيو بموجب عقد مدته عامان، ليصبح المدرب الإيطالي هو المدير الفني الثاني عشر للفريق -باستثناء المدربين المؤقتين- منذ نهاية موسم 2020-2021.

وتعامل فريقه بشكل جيد مع بداية الموسم الصعبة، حيث تغلب على ساوثهامبتون في ملعب "فيكارادج رود"، ثم تعادل خارج أرضه مع ريكسهام وعلى أرضه مع وست هام.

لكن الفريق حصد نقاطاً في مباراة واحدة فقط من مبارياته اللاحقة، وهي المباراة التي فاز فيها على بريستون بنتيجة 2-1 على أرضه الشهر الماضي.

وفي مباراة يوم السبت، تأخر الفريق بنتيجة 0-3 خلال أول 25 دقيقة، وانتهى به المطاف بالخسارة أمام فريق بيرنلي؛ وهو فريق لم يحقق سوى فوز واحد في الدوري خلال عام 2026 (ضد كريستال بالاس في الدوري الممتاز في فبراير)، ولم يفز بأي مباراة خارج أرضه منذ قرابة عام.

يُذكر أن "جون" -وهو مشجع لواتفورد منذ طفولته- قد تملك النادي في فترتين؛ حيث أشرف في البداية على صعود الفريق من الدرجة الرابعة وصولاً إلى المركز الثاني في الدرجة الأولى والتأهل للمنافسات الأوروبية تحت قيادة المدرب جراهام تايلور في حقبتي السبعينيات والثمانينيات.

وعند عودته للاستحواذ على النادي في منتصف التسعينيات، أعاد تعيين تايلور، الذي قاد الفريق للصعود إلى الدوري الممتاز عام 1999 عبر سلسلة من الصعود المتتالي.

وتجدر الإشارة إلى أن جون (79 عاماً) -الذي أصدر كتاباً بعنوان "واتفورد إلى الأبد" عام 2024 يروي تفاصيل علاقته بالنادي، كما يحمل أحد مدرجات ملعب "فيكارادج رود" اسمه- وقد تخلى عن ملكية نادي طفولته للمرة الثانية في عام 2002.

المطرب الانجليزي إلتون جون نادي واتفورد الهزيمة

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