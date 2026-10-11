"حق ربنا 1-1" .. سجال طريف بين حازم إمام وحسام غالي في استوديو القمة

شهد الاستوديو التحليلي لمباراة القمة 133 لقطة طريفة وممازحة كروية بين أسطورتي القطبي حازم إمام وحسام غالي، عقب انتهاء اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وعلّق حازم إمام ضاحكاً أثناء تقييم أحداث اللقاء: "مبروك للأهلي وهاردلك للزمالك.. بس الماتش ده 1-1 حق ربنا!"، ليرد عليه حسام غالي سريعاً بابتسامة وتعجب طريف: "واحد واحد إزاي؟! الأهلي كسب إتنين!".

ولقت المداعبة الطريفة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادت للأذهان الروح الرياضية العالية المنافسة بين نجمي الزمالك والأهلي السابقين داخل وخارج المستطيل الأخضر

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة فوزاً غالياً على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.