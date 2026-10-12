بشير التابعي: الزمالك كان ممكن يخسر 5 من الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه كان يتوقع خسارة الزمالك أمام الأهلي بنتيجة كبيرة، مشيرًا إلى تراجع أداء الفريق وعدم اقتناعه بالمدير الفني والتشكيل الذي خاض به مباراة القمة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة «CBC»: «كنت متوقع إن الزمالك يخسر 4 أو 5 أهداف، وأنا منمتش من امبارح، وكنت خايف الزمالك يخسر 6 أو 7 أهداف. إحنا معندناش مدرب ولا فريق ولا فلوس، وكان فيه تراجع في الأداء».

وأضاف: «أنا متحفظ على أداء الفريق، وعمري ما شوفت فتوح مع بنتايج بيلعبوا كويس، وأنا بخسر الاتنين لما بيلعبوا مع بعض، ومتحفظ على تشكيل الزمالك».

وتابع: «الناس دي مش فاهمة حاجة، والإعلام المغربي بيتكلم عن عموتة، هو عموتة عمل إيه؟ ومصطفى شوبير دلوقتي ممكن تتوقع منه أي حاجة».

وواصل التابعي انتقاداته لاختيارات الزمالك، قائلًا: «أنا شايف إن أي لاعب عندي بيلعب كويس أفضل من شيكو بانزا، والمفروض أستفيد من كل اللاعبين اللي عندي، وناصر منسي كان لازم يلعب ماتش زي ده، حتى لو مش جاهز، وكان المفروض أدفع بعدي الدباغ لمدة 10 دقايق، حتى لو كان تعبان».

وعن أداء الأهلي، قال: «الأهلي كان داخل المباراة بتحفظ، بمعنى إنه لو مكسبش ما يخسرش».

واختتم بشير التابعي تصريحاته قائلًا: «عبدالله السعيد محتاج حد يشيله، والـ13 نقطة بتوع الزمالك هيقفوا شوية حلوين، لأن الزمالك بيحصل له انتكاسة بعد خسارته من الأهلي».