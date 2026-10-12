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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرك برلماني لإطلاق استراتيجية استثنائية لجذب ملايين السياح الأفارقة إلى مصر

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن استقطاب السياحة الأفريقية إلى مصر يجب أن يتحول إلى أولوية استراتيجية ضمن خطط الدولة لتعظيم مواردها السياحية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والشعبية مع دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن السوق الأفريقية تمتلك فرصاً واعدة يمكن استثمارها من خلال برامج سياحية مبتكرة وحوافز تنافسية تتناسب مع احتياجات السائح الأفريقي وتطلعاته. 

وأوضح أن مصر بما تمتلكه من مقومات سياحية وتاريخية وحضارية فريدة، إلى جانب مكانتها الأفريقية ودورها المحوري في دعم التعاون بين دول القارة، قادرة على جذب شرائح واسعة من السياح الأفارقة، شريطة الانتقال من الترويج التقليدي إلى استراتيجية متكاملة تجمع بين التسويق الذكي، وتيسير إجراءات السفر، وتطوير المنتجات السياحية الملائمة لمختلف الفئات.

وشدد الدكتور محمد سليم فى تصريحات على ضرورة التنسيق بين وزارات السياحة والطيران والخارجية، بالتعاون مع شركات السياحة والقطاع الخاص، لإعداد خطة تنفيذية تستهدف الأسواق الأفريقية الأكثر قابلية للنمو، مع الاستفادة من شبكة العلاقات المصرية داخل القارة، وتوظيف السياحة باعتبارها أداة لتعميق التقارب بين الشعوب وتحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة متقدماً 4 آليات جديدة لتنفيذ الاستراتيجية المقترحة وهى :

أولاً: إطلاق منصة إلكترونية للسياحة الأفريقية إلى مصر، تتضمن برامج سياحية متنوعة، وخيارات الإقامة والانتقالات، وخدمات الحجز والدفع، ومعلومات السفر، مع توفير محتوى بلغات أفريقية وأجنبية مناسبة للأسواق المستهدفة.
ثانياً: تقديم حوافز سياحية تنافسية، بالتنسيق مع شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات، من خلال باقات مخفضة للعائلات والمجموعات والوفود، وعروض موسمية تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية والشاطئية.
ثالثاً: تدشين مكاتب ترويج سياحي مشتركة في الأسواق الأفريقية الواعدة، بالتعاون مع السفارات وشركات السياحة المحلية، وتنظيم حملات رقمية وزيارات تعريفية لصناع السياحة والإعلام والمؤثرين، للتعريف بالتنوع السياحي المصري.
رابعاً: تطوير برامج للسياحة الأفريقية المرتبطة بالأعمال والتعليم والرياضة والثقافة، تستهدف المشاركين في المعارض والمؤتمرات والبطولات والفعاليات الفنية، مع إعداد برامج سياحية قصيرة تتيح للزائر اكتشاف المعالم المصرية خلال رحلته.

وأكد " سليم " أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب مؤشرات أداء واضحة لقياس أعداد السياح الأفارقة ومعدلات الإنفاق ومدة الإقامة، بما يضمن توجيه الموارد التسويقية بكفاءة، وتحويل التقارب المصري الأفريقي إلى شراكة سياحية واقتصادية مستدامة، تدعم زيادة الإيرادات السياحية، وتوفر فرص عمل جديدة، وتعزز مكانة مصر بوصفها وجهة سياحية رائدة في القارة السمراء.

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