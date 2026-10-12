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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجلس التصديري للغزل والمنسوجات يستعرض فرص تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في أوزبكستان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

شارك المجلس التصديري للغزل والمنسوجات في فعاليات اليوم العالمي للقطن 2026 في أوزبكستان، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات القطن والمنسوجات، إلى جانب المزارعين والباحثين وشركاء التنمية من مختلف دول العالم، لاستعراض فرص الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

 المجلس التصديري يستعرض مقومات مصر في صناعة القطن والمنسوجات

وجاءت مشاركة المجلس ضمن الجلسة العامة الثالثة التي حملت عنوان «الاستثمار والابتكار والتنافسية في اقتصادات القطن»، حيث استعرضت رشا فهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، المقومات التي تمتلكها مصر لتصبح مركزًا تنافسيًا متكاملًا لصناعة القطن والمنسوجات.

وركزت الجلسة على فرص الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة والتوسع في الأسواق العالمية، بما يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات المصرية لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية وزيادة قدرتها على المنافسة.

اليوم العالمي للقطن يناقش تطوير سلاسل القيمة والاستدامة

وسلطت فعاليات اليوم العالمي للقطن هذا العام الضوء على دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، إلى جانب مناقشة آليات تطوير سلاسل القيمة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتحسين جودة المنتجات، وتطبيق معايير الاستدامة وإمكانية تتبع مصادر القطن.

وتكتسب هذه الملفات أهمية متزايدة في ظل تطور متطلبات الأسواق الدولية، وارتفاع الاهتمام بجودة الخامات ومصادرها ومدى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية في مختلف مراحل الإنتاج.

  التصنيع ذي القيمة المضافة يدعم تنافسية الصناعة المصرية

وقالت رشا فهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، إن المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للقطن تمثل فرصة مهمة للتواصل مع المؤسسات الدولية والشركات والجهات المعنية بصناعة القطن والمنسوجات، وتبادل الخبرات بشأن الاتجاهات الجديدة في التجارة العالمية ومتطلبات الأسواق.

وأشارت إلى أهمية إبراز المقومات التي تمتلكها مصر لتطوير صناعة متكاملة تبدأ من القطن وتمتد إلى الغزل والمنسوجات والمنتجات النهائية، بما يعزز الاستفادة من الخامات المحلية ويرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأضافت أن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية يتطلب التوسع في التصنيع ذي القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمارات في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، إلى جانب تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية وتحسين جودة المنتجات، بما يساعد الشركات المصرية على تلبية متطلبات المشترين الدوليين وزيادة قدرتها على النفاذ إلى أسواق جديدة.

 التكامل الصناعي يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الصادرات

وأكد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن التكامل بين حلقات الإنتاج يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات المحلية وتعزيز فرص النمو التصديري، من خلال تطوير الصناعة بصورة متكاملة تشمل مختلف مراحل الإنتاج.

وأشار المجلس إلى أن الاستدامة والالتزام بمعايير الجودة وإمكانية تتبع مصادر القطن أصبحت من الملفات المهمة في سلاسل توريد القطن والمنسوجات، في ظل اهتمام الأسواق الدولية بمصادر الخامات والمسؤولية البيئية والاجتماعية لعمليات الإنتاج.

ويواصل المجلس جهوده لتعزيز التواصل مع المؤسسات والشركات الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية العاملة في قطاع الغزل والمنسوجات، والتعريف بإمكانات الصناعة المحلية وفرص التعاون والاستثمار، بما يدعم خطط زيادة الصادرات وتوسيع انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
 

التصديرى للصناعات النسيجية الغزل والنسيج القطن

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