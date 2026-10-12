من المنيا إلى رأس سدر.. المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء متهمًا يبلغ من العمر 28 عامًا، ومقيمًا بمركز ملوي بمحافظة المنيا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أبو صويرة بمدينة رأس سدر، بعد ضبطه وبحوزته 60 قطعة من مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث القضية إلى 13 مايو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة أبو صويرة، بعد قدومه من مركز ملوي بمحافظة المنيا، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وأعدت عدة أكمنة لضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو بمحل إقامته المؤقت بمنطقة أبو صويرة.

وكشفت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وفقًا لأوراق القضية، عن سبق اتهامه في 3 قضايا تتعلق بالمخدرات في رأس سدر وملوي، وقضية هتك عرض برأس سدر، فضلًا عن كونه مطلوبًا للتنفيذ عليه في 3 قضايا أخرى تتعلق بالسرقة والسلاح الناري والذخيرة والتبديد.

ونفاذًا لإذن الضبط، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة، وتمكنت إحدى القوات من ضبط المتهم أثناء انتظاره أحد عملائه بالقرب من محل إقامته، بعدما وردت معلومات بتحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة.

وعُثر بحوزة المتهم على حقيبة جلدية بداخلها 60 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام، ومبلغ مالي قدره 120 جنيهًا، بالإضافة إلى هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام الهاتف المحمول في التواصل مع العملاء، فيما أشار إلى أن المبلغ المالي من متحصلات بيع المخدرات، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 491 لسنة 2026 جنح رأس سدر، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، تقرر حبسه احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها.

وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 843 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم المتهم 50 ألف جنيه.