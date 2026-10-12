قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليبيا.. الاجتماع الوزاري الـ14 لمجموعة العشرة الإفريقية تعلن وثيقة طرابلس 2026
منال عوض: جرين شرم الشيخ يدعم دمج حماية الطبيعة في خطط التنمية وتعزيز استدامة المقاصد السياحية
رسميًا| اليوم غرة جمادى الأولى.. كم يومًا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك
وزير الكهرباء يستعرض خطوات تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء في اجتماع الرياض
وزارة الإسكان: إغلاق باب التقديم لبديل الإيجار القديم.. وفترة فحص الطلبات تستغرق من 3 إلى 6 أشهر
خاص .. الزمالك يتمسك باستمرار معتمد جمال رغم خسارة القمة أمام الأهلي
برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب: حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة
تداول فيديو لطلاب يتلفون أثاث فصلهم بمدرسة بالدقهلية.. والتعليم: قديم واتخذنا اللازم
إصابة طالب بطعنة في الظهر على يد زميله بمدرسة إعدادية بالدقهلية
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 74382 شهيدا و175416 مصابا
وزير الدولة للإنتاج الحربي : نعمل على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية
أبو العينين : جامعة كيان تمثل إضافة استراتيجية مهمة للجامعات المصرية وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة علوم المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من المنيا إلى رأس سدر.. المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر حشيش

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء متهمًا يبلغ من العمر 28 عامًا، ومقيمًا بمركز ملوي بمحافظة المنيا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أبو صويرة بمدينة رأس سدر، بعد ضبطه وبحوزته 60 قطعة من مخدر الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث القضية إلى 13 مايو 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة أبو صويرة، بعد قدومه من مركز ملوي بمحافظة المنيا، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وأعدت عدة أكمنة لضبط المتهم وتفتيشه، وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة، سواء بشخصه أو بمحل إقامته المؤقت بمنطقة أبو صويرة.

وكشفت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وفقًا لأوراق القضية، عن سبق اتهامه في 3 قضايا تتعلق بالمخدرات في رأس سدر وملوي، وقضية هتك عرض برأس سدر، فضلًا عن كونه مطلوبًا للتنفيذ عليه في 3 قضايا أخرى تتعلق بالسرقة والسلاح الناري والذخيرة والتبديد.

ونفاذًا لإذن الضبط، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة، وتمكنت إحدى القوات من ضبط المتهم أثناء انتظاره أحد عملائه بالقرب من محل إقامته، بعدما وردت معلومات بتحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة.

وعُثر بحوزة المتهم على حقيبة جلدية بداخلها 60 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام، ومبلغ مالي قدره 120 جنيهًا، بالإضافة إلى هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، واستخدام الهاتف المحمول في التواصل مع العملاء، فيما أشار إلى أن المبلغ المالي من متحصلات بيع المخدرات، بحسب ما ورد في التحقيقات.

وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 491 لسنة 2026 جنح رأس سدر، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، تقرر حبسه احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها.

وعقب انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 843 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم المتهم 50 ألف جنيه.

جنوب سيناء محكمة حبس مخدرات رأس سدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

الكرملين

الكرملين يرفض تأكيد سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني يؤكد لنظيره الألماني

وزير الخارجية الأوكراني يؤكد لنظيره الألماني استعداد بلاده للالتزام بهدنة شاملة في قطاع الطاقة

سفير النرويج بالقاهرة

سفير النرويج بالقاهرة: مصر تضطلع بدور محوري في جهود إحلال السلام وتمتلك سوقا جاذبة للاستثمارات

بالصور

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد