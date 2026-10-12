رئيس جامعة بنها: إنشاء مختبر مصري صيني للزراعة الذكية بتمويل 20 مليون جنيه

قال رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي ، إنه سيتم إنشاء المختبر المصري الصيني المشترك للزراعة الذكية، بالتعاون مع جامعة هواتشونغ الزراعية بالصين، بهدف مكافحة الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، بتمويل يصل إلى 20 مليون جنيه من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، فيما يبلغ تمويل الجانب الصيني للمشروع داخل الصين 3 ملايين يوان.

وأضاف الجيزاوى ، في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع يستهدف توظيف أحدث تطبيقات الزراعة الذكية والتقنيات الرقمية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها التغيرات المناخية، وندرة الموارد المائية، وارتفاع معدلات الفقر في المناطق الريفية، بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة ويعزز الأمن الغذائي في مصر والصين.

وأوضح الجيزاوي أن المختبر يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون العلمي الدولي، من خلال توحيد الخبرات البحثية المصرية والصينية لتطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق في مجال الزراعة الذكية، وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأرز، إلى جانب رفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز قدرة النظم الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المحاور البحثية للمختبر تشمل تطوير أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف، وتطبيقات الزراعة الدقيقة المعتمدة على إنترنت الأشياء، وتقنيات الاستشعار عن بُعد، وتحليل البيانات الضخمة، وأبحاث الجينوم الزراعي، فضلًا عن تطوير أنظمة الري الذكي والتشخيص المبكر لحالة التربة والمحاصيل ،موضحا أن المشروع يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية، مثل القمح والأرز والذرة، وخفض استهلاك المياه والمدخلات الزراعية، إلى جانب دعم المجتمعات الريفية من خلال برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما ينعكس إيجابيًا على المزارعين ويساعد في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي.

كما يستهدف المشروع تدريب وتأهيل شباب الباحثين، وتعزيز التبادل العلمي بين الجانبين المصري والصيني، وإعداد كوادر بحثية قادرة على قيادة الابتكار الزراعي وتطوير حلول علمية تتناسب مع التحديات المحلية والإقليمية.

وأكد رئيس الجامعة أن المختبر يستهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا للتميز والابتكار في مجال الزراعة الذكية، ومنصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الباحثين والمؤسسات العلمية والصناعية، بما يدعم تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تخدم المزارعين وصناع القرار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي المشروع في إطار تعزيز التعاون المصري الصيني في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية الهادفة إلى مكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.