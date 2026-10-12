قبل الزواج.. قيمة منحة الزواج وشروط الحصول عليها

تبحث الكثير من الفتيات في مصر عن تفاصيل منحة الزواج 2026، التي تتيحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للبنت أو الأخت المستحقة لنصيب في معاش، عند توقف صرف هذا النصيب بسبب الزواج، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة. وتزداد التساؤلات بشأن قيمة المنحة، وطريقة حسابها، والمستندات المطلوبة للحصول عليها.

وتقدم "صدى البلد" في هذا التقرير تفاصيل منحة الزواج 2026، والفئات المستحقة، وشروط الصرف، وخطوات تقديم الطلب، والمدة القانونية للمطالبة بالمنحة، وفقًا لقواعد التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

من يستحق منحة الزواج 2026 في مصر؟

تُصرف منحة الزواج للبنت أو الأخت التي تستحق نصيبًا في معاش أحد أصحاب المعاشات، ويترتب على زواجها وقف صرف نصيبها، بشرط استيفاء متطلبات الاستحقاق القانونية.

ولا تُعد منحة الزواج دعمًا ماليًا عامًا لجميع الفتيات المقبلات على الزواج، إذ ترتبط باستحقاق معاش قائم قبل الزواج، ثم توقف صرفه نتيجة الزواج.

كما تُصرف المنحة للمستحقة مرة واحدة فقط، ولا يجوز الحصول عليها مجددًا إذا سبق صرفها، وفقًا للقواعد المنظمة.

كم تبلغ قيمة منحة الزواج 2026؟

تُحسب قيمة منحة الزواج بما يعادل نصيب المستحقة من المعاش لمدة 12 شهرًا، وفقًا لقيمة المعاش المستحق خلال شهر الزواج، وتُصرف دفعة واحدة بعد استكمال الإجراءات والتحقق من توافر شروط الاستحقاق.

ويمكن حساب قيمة المنحة من خلال ضرب قيمة المعاش الشهري في 12، على النحو التالي:

-إذا كان نصيب الفتاة من المعاش 2000 جنيه شهريًا.

-تُضرب قيمة المعاش في 12 شهرًا.

-تبلغ قيمة المنحة في هذه الحالة 24 ألف جنيه.

ويُعد هذا المثال توضيحيًا، إذ تختلف القيمة الفعلية للمنحة من حالة إلى أخرى وفقًا لنصيب المستحقة من المعاش خلال شهر الزواج.

ما شروط صرف منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية؟

يتطلب الحصول على منحة الزواج استيفاء مجموعة من الضوابط، أبرزها:

-أن تكون المتقدمة بنتًا أو أختًا مستحقة لنصيب في المعاش.

-أن يترتب على الزواج وقف استحقاقها للمعاش.

-ألا تكون قد حصلت على منحة الزواج من قبل.

-تقديم طلب الصرف إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

-استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة للتحقق من الاستحقاق.

ولا يكفي الزواج وحده للحصول على المنحة، إذ يجب أن تكون المتقدمة مستحقة للمعاش قبل الزواج، وأن تنطبق عليها بقية الشروط القانونية.

ما الأوراق المطلوبة لصرف منحة الزواج 2026؟

تحتاج المستحقة إلى تجهيز المستندات اللازمة لتقديم طلب صرف المنحة، وتشمل الأوراق الواردة ضمن إجراءات التقديم:

-صورة من وثيقة أو عقد الزواج.

-صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

-نموذج طلب صرف منحة الزواج رقم 8.

-طلب الصرف المقدم إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش.

ويُفضل مراجعة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص قبل تقديم الطلب للتأكد من المستندات المطلوبة واكتمال البيانات، ومعرفة ما إذا كانت هناك أوراق إضافية تتطلبها الحالة.

خطوات صرف منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية

يمكن للمستحقة بدء إجراءات الحصول على منحة الزواج من خلال اتباع الخطوات التالية:

-التوجه إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش.

-طلب صرف منحة الزواج من الجهة المختصة.

-استيفاء نموذج طلب صرف منحة الزواج رقم 8.

-تقديم وثيقة الزواج وصورة بطاقة الرقم القومي السارية.

-استكمال البيانات أو المستندات الإضافية التي تطلبها الجهة المختصة.

-انتظار مراجعة الطلب والتحقق من شروط الاستحقاق واستكمال إجراءات الصرف.

ويُنصح بالتقدم بالطلب في أقرب وقت بعد الزواج، مع التأكد من استيفاء جميع المتطلبات لتجنب تأخر الإجراءات.

ما آخر موعد للمطالبة بمنحة الزواج؟

وفقًا للمعلومات الواردة بشأن قواعد التأمينات الاجتماعية، يسقط الحق في المطالبة بمنحة الزواج بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق دون تقديم الطلب.

ولذلك، ينبغي للمستحقة عدم تأجيل الإجراءات، والتوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص للاستفسار عن موقفها والمدة المتاحة لتقديم الطلب.

هل تُصرف منحة الزواج أكثر من مرة؟

تُصرف منحة الزواج للمستحقة مرة واحدة فقط، ويرتبط استحقاقها بتوقف نصيب البنت أو الأخت في المعاش بسبب الزواج.

وبالتالي، لا يحق لمن سبق لها الحصول على المنحة المطالبة بها مجددًا، حتى مع استيفاء بقية الشروط.

ما الفرق بين منحة الزواج وتعويض الولادة؟

تختلف منحة الزواج عن تعويض الولادة من حيث الفئات المستحقة وسبب الصرف وآلية حساب المبلغ.

فمنحة الزواج تُصرف للبنت أو الأخت المستحقة لنصيب في المعاش عند توقفه بسبب الزواج، وتُحسب بما يعادل قيمة نصيبها من المعاش لمدة 12 شهرًا.

أما تعويض الولادة، فيرتبط بالمرأة العاملة المؤمن عليها التي تستوفي شروط استحقاق تعويض إجازة الوضع، ويخضع لقواعد التأمينات الاجتماعية الخاصة بأجر الاشتراك والضوابط القانونية المنظمة.

أين يُقدم طلب منحة الزواج في مصر؟

يُقدم طلب صرف منحة الزواج إلى المنطقة التأمينية المختصة بملف صاحب المعاش، مع استيفاء نموذج طلب الصرف وإرفاق المستندات المطلوبة.

ولمعرفة الإجراءات المطبقة على كل حالة، يمكن الرجوع إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الرسمي: https://www.nosi.gov.eg/

وتظل مراجعة الهيئة أو مكتب التأمينات المختص الخطوة الأهم للتأكد من قيمة المنحة الفعلية، وشروط الاستحقاق، والمستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب.