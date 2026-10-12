بدء اجتماع صحة النواب لمناقشة ضوابط توزيع القوى البشرية الطبية في المحافظات

انطلق اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من قيادات وممثلي القطاع الصحي.

وتخصص اللجنة اجتماعها لعقد جلسة استماع هامة تناقش أسس وضوابط توزيع القوى البشرية الطبية، توزيعا عادلا ومستداما لسد فجوات التوزيع في محافظات مصر في إطار مناقشة واستعراض خطة عملها والأجندة التشريعية والرقابية المقررة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

من جانبه، قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية، بأن اللجنة تضع ملف توزيع الكوادر والأطقم الطبية على رأس أولوياتها خلال مرحلة العمل المقبلة، مؤكداً أن تحقيق التوزيع العادل والمستدام للقوى البشرية هو الركيزة الأساسية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وضمان وصول الخدمة الطبية لكل مواطن في كافة محافظات مصر دون تمييز.

ويركز الاجتماع على وضع أولويات شاملة لتطوير المنظومة الصحية، ومتابعة آليات توزيع الأطباء والأطقم الطبية بما يضمن تحقيق العدالة التوزيعية وسد العجز في كافة المحافظات، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون بين اللجنة والجهات التنفيذية المختلفة لتلبية الاحتياجات الفعالة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.