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وزير الداخلية الأسبق: الإخوان عملوا خروقات كتير في انتخابات 2012 ومنعوا المسيحيين من التصويت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو |وزير الداخلية الأسبق: الإخوان عملوا خروقات كتير في انتخابات 2012 ومنعوا المسيحيين من التصويت.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الداخلية الأسبق: الإخوان عملوا خروقات كتير في انتخابات 2012 ومنعوا المسيحيين من التصويت
كشف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، أن انتخابات الإعادة في الانتخابات الرئاسية عام 2012 شهدت خروقات غير عادية، من بينها منع مسيحيين من التصويت والوصول إلى اللجان.

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 12 أكتوبر
 

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 12  أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5271 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6150 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7030 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50400 جنيه.

بشرى لأصحاب المعاشات.. موعد انتهاء أزمة تأخر الصرف وخطوات حل المشكلة
تتصدر أزمة تأخر صرف المعاشات اهتمامات عدد كبير من المواطنين، خاصة أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي والوحيد لدى بعض الأسر، التي تعتمد عليه في توفير احتياجاتها اليومية من الطعام والدواء ومستلزمات المعيشة.

ومع تكرار شكاوى بعض أصحاب المعاشات بشأن تأخر حصولهم على مستحقاتهم، تتزايد المطالبات بتطوير منظومة الصرف، وتسريع الإجراءات الإلكترونية، وفرض رقابة أكثر فاعلية لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.

وفي هذا السياق، كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن جهود العمل على ميكنة النظام الإلكتروني الخاص بالمعاشات، موضحًا أن الانتهاء من هذه الخطوة من شأنه المساهمة في معالجة مشكلات تأخر الصرف. كما طالب بفرض رقابة على الموظفين المسؤولين عن تسجيل ورفع ملفات أصحاب المعاشات على النظام الإلكتروني، ومحاسبة المقصرين لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تأخير.


هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. مفاجأة للمواطنين
بين مؤشرات تدفع أسعار الذهب نحو التراجع عالميًا، ومشتريات متواصلة من جانب البنوك المركزية، خاصة في الدول الآسيوية، يجد المعدن الأصفر نفسه أمام معادلة معقدة تحدد اتجاهه خلال الفترة المقبلة.


ويترقب المستثمرون والمواطنون حركة الأسعار بحثًا عن فرص مناسبة للشراء أو البيع، تبرز تساؤلات بشأن مدى قدرة الطلب الرسمي على دعم الذهب، وانعكاس التطورات العالمية على السوق المصرية، في ظل تأثير سعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب المحليين.


بشرى لأصحاب مخالفات البناء.. 8 مواد جديدة لتعديل قانون التصالح على طاولة البرلمان
 

بين آمال المواطنين في تقنين أوضاع عقاراتهم ومطالبات برلمانية بتخفيف الرسوم وتيسير الإجراءات، يعود ملف التصالح في مخالفات البناء إلى واجهة النقاش تحت قبة البرلمان، مع تحركات حكومية لتعديل بعض أحكام القانون ومعالجة العقبات التي لا تزال تحول دون إنهاء آلاف الملفات.

وفي مقدمة القضايا المطروحة، أزمة استكمال صب الأسقف، ومصير المباني المخالفة بعد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، إلى جانب المطالب بإعادة النظر في رسوم التصالح والوصول إلى تسوية نهائية تمنح المواطنين وضوحًا بشأن الموقف القانوني لوحداتهم.


بعد حسم القمة.. تحديات فنية تنتظر الأهلي والزمالك في الدوري المصري
أكد الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لم ترتقِ إلى المستوى الفني المنتظر، رغم فوز الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريقين قدما أداء فنيا محدودا، وأن الانسجام لا يزال غائبا عن صفوف الأهلي رغم الصفقات الجديدة.


وقال خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن المباراة لم تفي بوعودها على المستوى الفني، موضحًا أن الأهلي سيطر على أغلب مجريات الشوط الأول، بينما ظهر الزمالك بصورة أفضل خلال الشوط الثاني، لكنه لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له.


سعر الكيلو 80 جنيها.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الدواجن
بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في المزرعة وما يتحمله المواطن داخل محلات التجزئة، تتسع الفجوة في أسعار الدواجن، لتضع المستهلك أمام تساؤلات بشأن أسباب ارتفاع الأسعار رغم الحديث عن تراجعها في بعض مراحل التداول.


كما أن منتجو الدواجن يؤكدون أن الأسعار الحالية تمثل تصحيحًا لمسار السوق بعد فترة من الانخفاض، تتجه أصابع الاتهام إلى الحلقات الوسيطة ومحلات البيع بالتجزئة، وسط مطالب بتوسيع منافذ بيع الدواجن المبردة والمجمدة وطرحها بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.


حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وتحذير من السيول
تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، تفاوتًا في درجات الحرارة بين محافظات الجمهورية، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، قد تصل إلى أمطار رعدية وسيول في بعض المناطق، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.


أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 12 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.63 جنيه

سعر الشراء: 52.53 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.17 جنيه

سعر الشراء: 58.77 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.73 جنيه

سعر الشراء:3812 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.02 جنيه

سعر الشراء: 13.99 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.33 جنيه

سعر الشراء: 14.30 جنيه.

الدولار الطقس حالة الطقس أسعار الدواجن الذهب أسعار الذهب صدى البلد

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