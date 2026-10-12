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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح ملتقى الخريجين الأول بكلية الطب البيطري بجامعة بنها

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور طه عاشور، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ملتقى الخريجين الأول بكلية الطب البيطري، والذي أقيم تحت عنوان «خريجونا شركاء فى النجاح ومستقبلنا يجمعنا »، بمشاركة 15 شركة، بهدف تعزيز التواصل بين الخريجين ومؤسسات سوق العمل، وفتح آفاق جديدة للتوظيف والتدريب.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح منجد، القائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، وباشراف الدكتور إيهاب النحاس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور مجدي فؤاد، نقيب الأطباء البيطريين بالقليوبية، وتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركات المشاركة.
وأكد الدكتور طه عاشور أن الملتقى يمثل منصة مهمة للتواصل بين الجامعة وسوق العمل، وفرصة حقيقية لربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التوظيف، مشيرًا إلى أن الطب البيطري لم يعد مقتصرًا على رعاية صحة الحيوان وعلاجه، بل أصبح ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والصحة العامة، ومكافحة الأمراض المشتركة، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلًا عن دوره في دعم الصناعات المرتبطة بالإنتاج الحيواني وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر لإدارة كلية الطب البيطري والجهات المشاركة في تنظيم الملتقى، ومؤسسات القطاع الخاص التي تسهم في توفير فرص العمل والتدريب للشباب، مؤكدًا أهمية التكامل بين التعليم والإنتاج والتنمية المستدامة، بما يسهم في إعداد كوادر بيطرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم الاقتصاد الوطني.


من جانبه، أكد الدكتور عبد الفتاح منجد أن ملتقى الخريجين الأول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين الكلية وخريجيها، وترسيخ التعاون مع مؤسسات سوق العمل في مجالات الطب البيطري والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والصناعات الدوائية والغذائية.
وأوضح أن الملتقى يمثل بداية لمرحلة جديدة من الشراكة المستدامة، تستهدف تطوير مهارات الخريجين وتوسيع فرص حصولهم على وظائف متميزة، مشيرًا إلى أن خريجي الكلية يمثلون امتدادًا لرسالتها وسفراء لها في ميادين العمل والإنتاج والبحث العلمي.
وأضاف أن الكلية حريصة على استمرار التواصل مع خريجيها وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدًا أن العلاقة بين الطالب وكليته لا تنتهي بالحصول على شهادة التخرج، بل تبدأ معها مرحلة جديدة من الانتماء والتعاون. كما دعا الخريجين إلى مواصلة التعلم والتطوير المستمر، واكتساب المهارات الرقمية والعملية، وتعزيز قدراتهم في التواصل والعمل الجماعي وريادة الأعمال.
وأشار الدكتور إيهاب النحاس إلى أن الطبيب البيطري يؤدي دورًا محوريًا في حماية صحة الإنسان والحيوان، والحفاظ على سلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني، ودعم منظومة الأمن الغذائي، ومواجهة الأمراض المشتركة ومخاطرها الصحية والبيئية.
وقال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع أن مشاركة 15 شركة في الملتقى تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين الخريجين ومؤسسات سوق العمل، بما يتيح التعرف على متطلبات التوظيف وفرص التدريب والمسارات المهنية المتاحة أمامهم.
من جانبه، أكد الدكتور مجدي حسن أن مهنة الطب البيطري تمثل خط دفاع أساسيًا عن صحة الإنسان والأمن الغذائي، في إطار مفهوم «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
وأشاد بمستوى خريجي كلية الطب البيطري بجامعة بنها، مؤكدًا أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، ومشيرًا إلى حرص النقابة العامة للأطباء البيطريين على دعم أعضائها من خلال برامج التدريب والتأهيل، وفتح آفاق ريادة الأعمال والاستثمار، والدفاع عن حقوق الأطباء البيطريين وصون كرامة المهنة.

جامعة بنها الطب البيطري ملتقى الخريجين قطاع خدمة المجتمع فرص العمل

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