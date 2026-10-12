انفجار قنبلة في حقيبة طالب إسرائيلي حملها معه كتذكار

تُجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقات في ملابسات انفجار قنبلة داخل حقيبة أحد الطلاب في شمال إسرائيل، بعدما عُثر عليها خلال رحلة تنزه، وسط شبهات بأن الطالب التقط القنبلة ووضعها داخل حقيبته دون إدراك خطورتها، قبل أن تنفجر أثناء وقوفه بجوار أصدقائه على جانب الطريق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيقات تركز على كيفية وصول القنبلة إلى الطلاب، والظروف التي عُثر عليها فيها، وما إذا كان الطالب قد التقطها من المنطقة التي كانوا يتنزهون بها قبل وضعها داخل الحقيبة.

وفي السياق ذاته، يفحص الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الرحلة قد حصلت على تصريح للمرور عبر المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وما إذا كان التصريح قد صدر عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما يتحقق الجيش من مصدر القنبلة، وما إذا كانت من الذخائر التي تركتها وحدات عسكرية إسرائيلية في المنطقة، أم أنها تعود إلى أسلحة أطلقها حزب الله ولم تنفجر، في ظل استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤولية عنها.