قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال آسيا للنخبة| النصر يبحث عن النقاط الثلاث من بوابة نيفتشي
تشكيل هجومي لـ سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز في الدوري
وزير الداخلية الأسبق: «مرسي طلب يعين صديقه مدير أمن الشرقية»
غباء الاخوان وسبب خسارة أحمد شفيق.. وزير الداخلية الأسبق يروي أسرار انتخابات الرئاسة 2012
قولتله «مش هشيل حد».. وزير الداخلية الأسبق: دخلت في موال مع محمد مرسي بسبب حركة الشرطة
تحديد موعد النطق بالحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة»
برشلونة يعلن قائمته لمباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية 2026.. الـ100 ألف جنيه هتكسب كام؟
إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب
رئيس الوزراء البريطاني يتهم الحرس الثوري بالوقوف وراء حادثة قاعدة فيرفورد
رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل صعوده في أكتوبر والجنيه يرتفع 441 جنيهاً
فلوريان هان: التعاون والصداقة بين مصر وألمانيا قويان لمواجهة التحديات الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار قنبلة في حقيبة طالب إسرائيلي حملها معه كتذكار

مكان الحادث
مكان الحادث
فرناس حفظي

تُجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقات في ملابسات انفجار قنبلة داخل حقيبة أحد الطلاب في شمال إسرائيل، بعدما عُثر عليها خلال رحلة تنزه، وسط شبهات بأن الطالب التقط القنبلة ووضعها داخل حقيبته دون إدراك خطورتها، قبل أن تنفجر أثناء وقوفه بجوار أصدقائه على جانب الطريق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التحقيقات تركز على كيفية وصول القنبلة إلى الطلاب، والظروف التي عُثر عليها فيها، وما إذا كان الطالب قد التقطها من المنطقة التي كانوا يتنزهون بها قبل وضعها داخل الحقيبة.

وفي السياق ذاته، يفحص الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الرحلة قد حصلت على تصريح للمرور عبر المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وما إذا كان التصريح قد صدر عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

كما يتحقق الجيش من مصدر القنبلة، وما إذا كانت من الذخائر التي تركتها وحدات عسكرية إسرائيلية في المنطقة، أم أنها تعود إلى أسلحة أطلقها حزب الله ولم تنفجر، في ظل استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤولية عنها.

الشرطة الإسرائيلية انفجار قنبلة شمال إسرائيل الجيش الإسرائيلي وحدات عسكرية إسرائيلية حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

التابلت

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الأول الثانوي بشأن التابلت

الصلاة

هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر عدم تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة والمنازل والخدمات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من البيت.. الرابط والخطوات

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية

مدير مدرسة بالدقهلية يستعرض مهاراته في الفنون القتالية واللياقة البدنية أمام طلابه|صور

ترشيحاتنا

لقاء نبيل فهمي ووزير الخارجية الكويتي

من الخارجية الكويتية.. نبيل فهمي يجدد تضامن الجامعة العربية مع دول الخليج

برنامج يفضح اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

برنامج أمريكي يفضح اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية

تراجعت شحنات الهواتف الذكية عالميا

تراجع شحنات الهواتف الذكية عالميا 20% في الربع الثالث إلى أدنى مستوى منذ 2012

بالصور

دنيا سامي تثير الجدل بـ فستان جريء

دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ
دنيا سامى تثير الجدل بـ فستان جرئ

روجينا تجمع بين الأناقة والفخامة في آخر ظهور لها

روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها
روجينا تجمع بين الأناقة و الفخافة فى اخر ظهور لها

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة
طريقة عمل دجاج ماري مي بالصوص الكريمي والطماطم المجففة

طن حديد عز بـ40 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت
اسعار الحديد والأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد