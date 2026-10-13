خبير نفط: ارتفاع أسعار الديزل عالميا يزيد التضخم وتكاليف النقل والإنتاج الغذائي

قال الدكتور ممدوح سلامة، خبير قطاع الطاقة، إن طرح 4 ملايين برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لن يسهم إلا بشكل محدود في تهدئة أسواق الوقود الأمريكية، بسبب النقص العالمي في إمدادات النفط الخام، ما يحد من قدرة المصافي على زيادة إنتاج الديزل.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الديزل عنصر أساسي في قطاعات الصناعة والكهرباء ونقل الغذاء والتجارة الدولية، محذرًا من أن ارتفاع أسعاره يزيد التضخم وتكاليف النقل والإنتاج الغذائي والصناعي، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف أن الإعصار الذي ضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة وخليج المكسيك تسبب في خسائر أولية بالإنتاج بلغت مليون برميل نفط ومليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، ما يزيد الضغوط على الإمدادات ويحد من قدرة الولايات المتحدة على احتواء تداعيات الأزمة بمفردها.