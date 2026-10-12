أوكرانيا تؤكد وقف استهداف مستودعات الطاقة والنفط في روسيا.. تفاصيل

قال غيث مناف، مراسل «القاهرة الإخبارية» في كييف، إن العاصمة الأوكرانية وضواحيها لا تزالان تحت حالة الطوارئ، بالتزامن مع رصد تحركات مسيّرات نفاثة تجتاح كييف وتتجه هذه المرة نحو مقاطعة جيتومير.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد، عقب انتهاء منتدى وارسو للأمن، أن بلاده لم تخرق أي هدنة، وأنها رحبت بالهدن السابقة، متهمًا القوات الروسية بخرقها واستهداف الأراضي الأوكرانية.

وذكر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ زيلينسكي أشار إلى أن القوات الأوكرانية لم تستهدف منذ أمس أي مستودعات للطاقة أو النفط داخل روسيا، بينما استهدفت القوات الروسية محطة رقم 5 في خاركيف، ومضخة للغاز الطبيعي ومستودعات للغاز ومحطات لتعبئة الوقود، عقب منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المراسل أن زيلينسكي اعتبر أن نسبة عائدات الديزل الروسي البالغة 2.2% لا تمثل خطرًا على السوق العالمية، وانتقد تجاهل الولايات المتحدة أزمة القمح والغذاء والتركيز على أزمة الديزل، مع مطالبة كييف بوقف استهداف منشآت الطاقة، دون ممارسة ضغوط مماثلة على موسكو.

وأردف، أن زيلينسكي وجّه قواته إلى تعليق عمليات الاستهداف لحين مراجعة التطورات من جانب القيادة العسكرية والقائد العام للقوات المسلحة، مع احتمال استئناف الهجمات على مواقع لوجستية روسية، مشيرًا إلى نشر القوات الأوكرانية مقاطع مصورة قالت إنها تُظهر تدمير جسر متحرك في روستوف.