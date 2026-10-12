اتفاق صيني أوروبي يضغط على سوق الليثيوم.. الأسعار تهبط ومخاوف من فائض المعروض

تراجعت العقود الآجلة لكربونات الليثيوم في الصين خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مسجلة أكبر انخفاض يومي منذ مارس الماضي، فيما هبطت أسهم كبرى شركات إنتاج الليثيوم في تداولات السوق الأمريكية، وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على المعدن، عقب اتفاق بين الصين والاتحاد الأوروبي يستهدف خفض صادرات السيارات الهجينة الصينية إلى التكتل بأكثر من النصف، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبرج".

وامتدت الضغوط إلى أسهم الشركات العاملة في القطاع، إذ تراجعت أسهم «ألبيمارل» و«إس كيو إم» بنسبة 4.2% لكل منهما في تداولات ما قبل الافتتاح، فيما انخفضت أسهم «ليثيوم الأرجنتين» بنسبة 3.2%، و«سيجما ليثيوم» بنسبة 1.9%، و«أطلس ليثيوم» بنسبة 1.7%، و«ليثيوم أمريكاز» بنسبة 0.8%.

وفي الصين، هبط العقد الأكثر نشاطًا لكربونات الليثيوم في بورصة قوانجتشو للعقود الآجلة إلى أدنى مستوى له منذ 17 ديسمبر 2025، قبل أن يستقر منخفضا بنسبة 11.8% عند 104 آلاف و740 يوانا للطن، بما يعادل نحو 15 ألفا و649 دولارا.

يأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه سوق الليثيوم ضغوطًا متزايدة بفعل المخاوف المتعلقة بالطلب، إذ يُعد المعدن أحد المكونات الرئيسية في بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة وأنظمة تخزين الطاقة، ما يجعل أسعاره شديدة التأثر بتطورات صناعة المركبات الكهربائية والتحولات في السياسات التجارية.

وتكتسب التطورات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي أهمية خاصة، في ظل المكانة المحورية التي تحتلها الصين في تصنيع البطاريات ومعالجة الليثيوم وإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب أهمية السوق الأوروبية بوصفها وجهة لصادرات السيارات الصينية. ومن ثم، يثير الاتفاق مخاوف بشأن انعكاساته المحتملة على الطلب على البطاريات والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

ولا يمثل الهبوط الأخير تحولا منفصلا عن اتجاه السوق، إذ تراجعت أسعار الليثيوم من ذروتها البالغة 209 آلاف و880 يوانا للطن في 13 مايو الماضي، وهو أعلى مستوى لها في 33 شهرًا، لتفقد نحو نصف قيمتها خلال خمسة أشهر، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب من قطاع السيارات الكهربائية ومشروعات تخزين الطاقة واسعة النطاق.

فيما توقع محللو «جولدمان ساكس» -في مذكرة بحثية- أن تتعرض أسعار الليثيوم لمزيد من الضغوط مع تراجع اختلالات العرض والطلب وانتقال السوقين الصينية والعالمية من العجز إلى شبه التوازن خلال الربع الأخير من العام الجاري، قبل تسجيل فائض في المعروض خلال العامين المقبلين.

تعكس هذه التوقعات تحديا رئيسيا أمام صناعة الليثيوم، يتمثل في قدرة نمو الطلب على مواكبة زيادة الإنتاج العالمي، بعدما شهدت الأسعار تقلبات حادة خلال السنوات الماضية، مع ارتفاعها بفعل التوسع في الطلب ثم تعرضها للتصحيح مع زيادة المعروض وتباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية في بعض الأسواق.

وفي المقابل، تتباين التوقعات بشأن مستقبل القطاع؛ فبينما يرى بعض المتابعين أن آفاق الأسعار تبدو ضعيفة على المدى القريب، لا يزال الاهتمام التجاري بأنظمة تخزين الطاقة يوفر مجالًا لاستمرار الطلب، رغم تقلبات السوق.

غير أن ارتفاع التكاليف الثابتة وتقلب الإيرادات المرتبطة بأسعار الليثيوم، إلى جانب وفرة المعروض والضغوط على هوامش الربحية، تثير تساؤلات بشأن جاذبية الاستثمار طويل الأجل في القطاع، لا سيما في ضوء الخسائر التي تكبدتها أسهم عدد من شركات التعدين خلال العام الجاري.