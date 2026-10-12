أشرف العزازي: 10 آلاف و500 متقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير العام الماضي

أكد الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وهو ما يمنحها زخمًا كبيرًا ودعمًا غير مسبوق لتحفيز طاقات النشء والشباب في مختلف محافظات مصر.

وقال العزازي، في تصريحات خاصة لراديو النيل، إن رعاية الجائزة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالأطفال والنشء، وحرصها على تنمية مواهبهم وبناء وعيهم وإبداعاتهم في مجالات الآداب والفنون والابتكارات العلمية، مشيرًا إلى أن رعاية الأطفال ومواهبهم تأتي في صدارة أولويات بناء الشخصية المصرية المستنيرة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن الجائزة تضم ثلاثة مجالات رئيسية، هي الفنون والآداب والإبداع والابتكارات، بما يتيح للأطفال والنشء فرصًا متنوعة للتعبير عن مواهبهم وتقديم إبداعاتهم.

وأضاف أن وزارة الثقافة تحرص على متابعة المواهب الفائزة ورعايتها من خلال أنشطة المركز القومي للثقافة والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، لافتًا إلى استمرار رعاية الأطفال الذين لم يحالفهم الفوز بالجائزة، والعمل على تنمية مواهبهم وتأهيلهم للتقدم مرة أخرى في الدورة التالية، بما يضمن استمرار احتضان المبدعين الصغار وعدم اقتصار الاهتمام على الفائزين فقط.

وأشار العزازي إلى أن الجائزة شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين خلال السنوات الماضية، إذ بلغ عددهم نحو 4 آلاف متقدم قبل ثلاث سنوات، ثم ارتفع إلى 7 آلاف، وصولًا إلى 10 آلاف و500 متقدم العام الماضي، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال الدورة الجديدة في ظل الرعاية والاهتمام اللذين تحظى بهما الجائزة.

ولفت إلى أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تضم 32 جائزة في فروعها المختلفة، وتستهدف فئتين عمريتين، الأولى من 5 إلى 12 عامًا، والثانية من 12 إلى 18 عامًا، بما يتيح الفرصة أمام الأطفال والنشء للمشاركة وإبراز مواهبهم.

وأكد أن التقديم للدورة السابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير متاح إلكترونيًا، ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن الجائزة تمر بمرحلتين بعد انتهاء فترة التقديم؛ تبدأ المرحلة الأولى بتقييم الأعمال المقدمة، ثم تصعيد عشرة أسماء في كل جائزة إلى المرحلة النهائية.

وأضاف أن المرحلة النهائية تتضمن إجراء مقابلات شخصية للمرشحين أمام اللجنة المختصة، مشددًا على أن هذه المقابلات لا تُجرى عبر الإنترنت، وإنما تتم بصورة مباشرة، بما يتيح تقييم المتقدمين وتحقيق العدالة الثقافية في اختيار الفائزين.

وأشار العزازي إلى أن مراحل تقييم الأعمال واختيار الفائزين تستغرق نحو ثلاثة أشهر، تبدأ من يناير وتستمر حتى نهاية مارس.

وفيما يتعلق بمجال الإبداع والابتكارات، أوضح أنه يتضمن تطبيقات وابتكارات علمية، بما يتيح التعامل مع الأفكار المرتبطة بالتطور الرقمي والابتكار في مختلف مناحي الحياة.