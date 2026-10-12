ارتفاع عقود الذرة والقمح الأوروبية عقب تخفيض "الزراعة الأمريكية" لتوقعات الإمدادات

سجلت العقود الآجلة للذرة والقمح في الأسواق الأوروبية مكاسب ملحوظة؛ إذ ارتفعت عقود الذرة في باريس ولأول مرة منذ أربعة أيام، مدعومةً بتخفيض وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لتوقعاتها بشأن حجم الإمدادات والمحاصيل في دول الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة الأمريكية عمق العجز المتوقع والتي طالت آفاق حبوب الاتحاد الأوروبي؛ حيث جرى تقليص توقعات إنتاج الذرة بالمنطقة إلى 48 مليون طن، إلى جانب تخفيض تقديرات إنتاج القمح.
وأرجعت البيانات بحسب شبكة وكالة أنباء "بلومبرج" هذا التراجع إلى انخفاض معدلات الحصاد المحلي، مما أدى إلى شح المعروض وتضييق نطاق الإمدادات المتاحة في الأسواق القارية.
وأوضح خبراء ومحللو أسواق السلع أن تعديلات التقرير الأمريكي ألقت بظلالها الفورية على تداولات الأسواق، بعدما أثارت المخاوف من تقلص المخزونات وتزايد الاعتماد على الواردات لمواجهة النقص المحلي الناجم عن سوء الأحوال الجوية وتراجع إنتاجية الهكتار في بلدان رئيسية مثل فرنسا.
تأتي هذه التحركات السعرية وسط حالة من الترقب والتتبع الحذر بين التجار والمستثمرين لاتجاهات سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات الطلب الشامل على الحبوب والمواد الغذائية الأساسية.