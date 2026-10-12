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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: شرق آسيا تضم 40 % من الاقتصاد العالمي وتتمتع بثقل جيوسياسي كبير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء جمال

قال الأستاذ حسين إسماعيل، الخبير في الشأن الآسيوي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عدد من دول شرق وجنوب شرق آسيا مهمة للغاية، لان انفتاح مصر على هذه المنطقة له أهمية كبيرة على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي.

وأضاف خلال برنامج حضرة المواطن، أن المنطقة تتمتع بأهمية جيوسياسية كبيرة، كما تمثل أهمية اقتصادية على المستوى الجيو استراتيجي، نظرًا لموقعها الذي تتنافس عليه القوى الكبرى، وتحكمه في العديد من المسارات والممرات الملاحية العالمية.

وأشار الى أن المنطقة تضم عددًا من الدول الكبرى اقتصاديًا، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين، لافتًا إلى أنها تمثل ما يقرب من ثلث الاقتصاد العالمي أو أكثر، وربما تصل إلى 40% منه.

ونوه أن الدول الثلاث التي زارها الرئيس ترتبط بمصر بعلاقات وثيقة، وإن اختلفت طبيعة هذه العلاقات، فكوريا الجنوبية تسعى إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع مصر، وهو ما تسعى إليه القاهرة أيضًا من خلال تعزيز التعاون في المجالات التي يمكن أن تتكامل فيها الخبرات ورؤوس الأموال الكورية مع القدرات المصرية.

ولفت إلى أن مصر تتمتع بثقل شعبي وثقافي كبير في ماليزيا وإندونيسيا، مشيرًا إلى مكانة جامعة الأزهر لدى الطلاب الإندونيسيين، حيث يمثل التخرج فيها شرفًا كبيرًا، فضلًا عن وجود احتضان للثقافة المصرية، وهو ما يشكل إطارًا داعمًا لإقامة علاقات اقتصادية أقوى.

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