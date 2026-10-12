مستقبل وطن يعتمد تشكيل أمانة شئون القبائل العربية والخارجية

أصدر حزب مستقبل وطن ، قراراً تنظيمياً جديداً باعتماد التشكيل الجديد لهيئة مكتب أمانة شئون القبائل العربية المركزية، وذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناءً على ما عرضه أمين شئون القبائل العربية وبعد موافقة رئيس الحزب.

تشكيلات حزب مستقبل وطن

كما اعتمد تشكيل أمانة العلاقات الخارجية برئاسة النائب سحر البزار.

ونصّ القرار في مادته الأولى على تولي عماد عزوز راغب ضيف الله مهام منصب أمين أمانة شئون القبائل العربية المركزية.

كما شمل التشكيل تعيين نخبة من القيادات وأعضاء مجلس النواب كأمناء مساعدين، وهم: أحمد محمد أحمد طه مكي، والنائب أحمد محمود أمين علي القمهورى، والنائب رزق شعبان فرج منبي، والنائب حمد محمود حمد عبد القادر دكم، والنائب محمود حمدي أحمد محمد أبو الخير، إضافة إلى كل من: حمدان محمود شعبان حمدان القصلي، حسن فتحي سليمان عبد القادر، خالد عبد العزيز عبد القوي علواني، موسى اسبيثة موسى صالح، حسام منور منصور موسى، خالد عبد الجليل مؤمن عبد الواحد، عبد السلام حسن ناجي الزارف، عادل محمد حجازي محمد، أحمد فراج محمد جنيدي، شريف فتحي محمد عبد الحليم، وليد سامي كامل محمد، ومحمد العربان سالم عبد الخالق عبد الرحمن.

وتضمن القرار أيضاً أسماء أعضاء هيئة المكتب البالغ عددهم 30 عضواً، والذين سيعاونون الأمانة في أداء مهامها التنظيمية والمجتمعية داخل الحزب.

وفي ختام القرار، نصّت المواد الثانية والثالثة والرابعة على نشر القرار على الصفحة الرسمية للحزب بمواقع التواصل الاجتماعي، ويُعمل به من تاريخ صدوره في 12 أكتوبر 2026 ملغياً ما قبله من قرارات، على أن تُخطر لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا القرار.