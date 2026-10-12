رئيس الوزراء اللبناني: حماية أهل الجنوب وإزالة مخلفات الحرب وتثبيت العودة الآمنة في صلب أولويات الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حماية أبناء الجنوب وتثبيت عودتهم الآمنة إلى قراهم وأراضيهم وإزالة مخلّفات الحرب تبقى في صلب أولويات عمل الحكومة، مشدداً على ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وقال سلام، في بيان، إن من حق أبناء الجنوب أن يعيشوا بأمان في قراهم، وأن يتفقدوا أراضيهم ويجنوا محصول الزيتون من دون خوف على حياتهم، لافتاً إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ومخلّفات الحرب لا تزال تهدد حياتهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم.

وشدد رئيس الحكومة على أن الجهود ستتواصل لضمان عودة أبناء الجنوب إلى قراهم وأراضيهم بأمان وكرامة، بما يتيح لهم ممارسة حياتهم الطبيعية وحماية أرواحهم