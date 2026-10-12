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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير وتنظيم مشروع الأسواق الحضاريه بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماع مجلس إدارة مشروع الأسواق والسويقات بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد ، والمقدم أحمد جمال، مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق ، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة بدمياط، والأستاذة هند مساعد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، إلى جانب ممثلي الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

واستعرض الاجتماع الوضع الحالي لمنظومة الأسواق بنطاق المحافظة، بما يشمل الأسواق الرسمية والعشوائية وأسواق اليوم الواحد، كما تناول أعداد الوحدات المتاحة بكل سوق ونسب الإشغال بها، للوقوف على الوضع الفعلي للأسواق واحتياجاتها.

وفي هذا السياق، وجّه محافظ دمياط بتشكيل لجنة لحصر الأسواق والوحدات الموجودة بها، وتحديد موقفها الحالي ونسب الإشغال، تمهيدًا لوضع خطة لتطوير منظومة الأسواق وتنظيمها بصورة حضارية، بما يسهم في توفير بيئة عمل ملائمة للبائعين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمظهر العام للأسواق.

كما بحث الاجتماع المقترحات الخاصة بتطوير وتنظيم أوضاع الباعة الجائلين بالأرصفة والطرقات، بما يحقق التوازن بين تنظيم الحركة بالشوارع وتلبية احتياجات البائعين.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى الاسواق

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