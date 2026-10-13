وزير الخارجية: لا مبرر للاعتداءات على السعودية.. ويجب الوقف الفوري للهجمات

أكد وزير الخارجية، خلال اتصال مع نظيره الإيراني، ضرورة الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددًا على أنه لا يوجد أي مبرر لهذه الاعتداءات، ولا يمكن القبول بها.

وشدد وزير الخارجية على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف الهجمات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع التطورات الراهنة بما يحول دون اتساع دائرة التصعيد.

كما أكد أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعودة إلى مسار التفاوض والحوار بين إيران والولايات المتحدة، باعتباره السبيل للتعامل مع الخلافات القائمة وخفض التوترات الإقليمية.

وأشار الاتصال إلى أهمية التحرك نحو التهدئة وتجنب التصعيد، مع إعطاء الأولوية للمسارات الدبلوماسية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.