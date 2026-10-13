بعد ضرب معلمة لها.. محافظ السويس يلتقي حبيبة وأسرتها ويشدد على أمان الطلاب بالمدارس

قرر اللواء هانى رشاد، محافظ السويس، إيقاف المعلمة المتهمة بالتعدي بالضرب على الطالبة حبيبة محمود عاطف، بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشروق، عن العمل، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك فى إطار حرص محافظة السويس على حماية حقوق الطلاب والحفاظ على كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة تقوم على الاحترام والانضباط والتعامل التربوي السليم.

محافظ السويس

وفى لفتة إنسانية، تعكس اهتمام وحرص المحافظ على التواصل المباشر مع المواطنين، استقبل محافظ السويس اليوم، الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الطالبة حبيبة وولي أمرها ووالدتها وشقيقتها حنين، حيث حرص على الاستماع إليهم والاطمئنان على الطالبة، مؤكدا أهمية التعامل مع مثل هذه الوقائع بمسئولية، بما يحفظ كرامة الطلاب ويعزز شعورهم بالأمان داخل المؤسسات التعليمية.

وتناول اللقاء أهمية ترسيخ الأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم الإحترام المتبادل والمسئولية الاجتماعية، مع التأكيد على الدور المحوري للأسرة والمدرسة والمجتمع فى بناء شخصية الأبناء وغرس المبادئ الإيجابية لديهم، بما يسهم فى إعداد أجيال واعية وقادرة على التعامل الإيجابي مع الآخرين.

وأشار المحافظ إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيقات فى الواقعة، مؤكدا ضرورة إنتظار نتائج التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الطالبة.

فى سياق متصل، حرص محافظ السويس على توجيه عدد من النصائح للطالبة حبيبة وشقيقتها حنين، حثهما خلالها على الاجتهاد فى الدراسة، والتمسك بالثقة بالنفس، ومواصلة السعي نحو تحقيق أهدافهما، متمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح والتفوق فى حياتهما الدراسية.

من جانبهم، أعربت الطالبة حبيبة وأسرتها عن بالغ سعادتهم وامتنانهم للقاء محافظ السويس، مشيدين باهتمامه وحرصه على الاستماع إليهم واحتواء الموقف بروح إنسانية وأبوية، مؤكدين تقديرهم لهذه اللفتة التي تركت أثرًا طيبًا فى نفوسهم.